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СпортНовостиИнтер Милан

"Уходите отсюда!" Эрлинг Хааланд отталкивает своих конкурентов

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Хаaland и Ацерби обнялись по-братски после ничьи.
Хаaland и Ацерби обнялись по-братски после ничьи.

"Уходите отсюда!" Эрлинг Хааланд отталкивает своих конкурентов

Манчестер Сити завершил свой матч Лиги чемпионов против Интера Милан вничью, продемонстрировав возможные слабые стороны. После матча произошел примечательный инцидент с участием Эрлинга Хааланда, который привлек внимание зрителей: веселая перепалка между Хааландом и противником во время обмена футболками после матча вызвала смешки.

Хааланд был застигнут врасплох неожиданной просьбой своего итальянского оппонента Франческо Ачери. Двое только что закончили напряженную борьбу на поле, но веселье продолжилось после окончания игры. Ачери подошел к Хааланду с улыбкой, протянув руку для обмена футболками. Хааланд отреагировал с юмором, шутливо потянув за футболку Ачери, видимо, чтобы подчеркнуть частые попытки защитника схватить футболку во время матча.

Когда Ачери выразил желание унести с собой две футболки, Хааланд рассмеялся и сказал: "Две?! Уходи!" Оба громко рассмеялись и обнялись.

Любовь Гвардиолы, сожаление Гюндогана: "Как жаль"

Футболки Манчестер Сити стали предметом жарких споров, затмив довольно скучную репризу финала 2023 года. Многие фанаты нашли необычное сочетание желтого и небесно-голубого цветов трудным для глаз, вызвав шутки в социальных сетях. Один фанат даже сравнил футболку со знаменитой конфедой "Рефрешеры".

Необычная палитра цветов была данью уважения обложке знакового альбома "Definitely Maybe" британской поп-рок-группы Oasis, отмечающего 30-летие. Оба соавтора и основатели Oasis, Noel Gallagher, и его брат Liam, также страстный фанат Сити, сотрудничали над дизайном футболки.

Хотя их команда показала многообещающую игру, в итоге они не смогли одержать победу. Вернувшийся игрок Иlkay Гюндоган упустил решающую возможность забить в компенсированное время. Гюндоган выразил свои чувства по поводу упущенной возможности в социальных сетях, написав: "Ничья с таким сильным соперником. Как жаль, что я не смог реализовать хотя бы один из своих двух голов". Недовольство Гюндогана разделили многие, но его тренер остался оптимистичным: "Мы сыграли исключительно хорошо", заявил Пеп Гвардиола, "Я влюблен в свою команду".

Интер Милан продемонстрировал сильную игру против Манчестер Сити, несмотря на ничью. Интеракция Эрлинга Хааланда с Франческо Ачери во время обмена футболками после матча вызвала смех и товарищеские отношения, несмотря на интенсивную конкуренцию на поле.

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