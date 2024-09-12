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Уходящий в отставку олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах произносит волнующее прощальное заявление

 and  Grigoriy Williams
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Уходящий в отставку олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах произносит волнующее прощальное заявление

Норвежский чемпион Олимпиады по лыжному двоеборью Даниэль-Андре Танде объявил о завершении карьеры, примерно за четыре месяца до запланированного Чемпионата мира в своем родном городе Тронхейме. В эмоциональном сообщении он признался, что решение принято из-за психологического давления после аварии в Планице, Словения, в 2021 году. "Я все еще борюсь с последствиями своего падения в 2021 году в Планице", - заявил Танде: "Сегодня прыжки вызывают у меня больше тревоги, чем волнения, и я всегда считал, что пришло время уйти, когда радость превращается в страх".

В 2021 году во время соревнований по лыжному полету Танде потерпел смертельно опасное падение на известном склоне в Словении. Он получил перелом шеи и легкое ранение в легких, а врачи обнаружили четыре кровоизлияния в мозг. Тяжелые травмы заставили медицинских работников опасаться за его жизнь, и он боролся за выживание, а не за высокие места. Но он справился и вернулся на стартовую линию всего через девять месяцев.

Однако карьера Танде была омрачена не только этой ужасной аварией. В мае 2018 года, на пике своей карьеры, он был поражен синдромом Стивенса-Джонсона, редким заболеванием, которое едва не стоило ему жизни. "Я проснулся после сна, не мог дышать", - рассказал Танде "Dagbladet": "У меня были проблемы с глотанием или едой". Несмотря на тяжелое заболевание, которое поражает клетки тела, Танде справился и вернулся в элиту спорта.

Танде закрепил свое место в истории, завоевав золотую олимпийскую медаль в составе норвежской команды в Пхенчхане в 2018 году. Он добился дальнейших значительных побед, особенно в лыжном полете: он стал индивидуальным чемпионом мира в Оберстдорфе в 2018 году и также выиграл три золотых медали в составе команды. На Турнире четырех холмов 2016/17 он едва не завоевал общий титул, когда правая лыжная крепление отсоединилась во время финального прыжка.

После своей аварии в 2021 году, которая произошла во время соревнований по лыжному полету в Словении, страсть Танде к спорту начала угасать. Несмотря на впечатляющие достижения, такие как победа в Олимпиаде в Пхенчхане и becoming an individual world champion in Oberstdorf, психологическое давление от травм сделало участие в спорте более тревожным, чем волнующим.

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