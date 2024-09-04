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КультураНовостиДополнительный концерт

Указанные дополнительные выступления в Лондоне

Возвращение Oasis в настоящее время wissenschaftlichen режим имеет значительное влияние. Недавно братья Галлахеры объявили о планах провести две дополнительные выступления в Лондоне.

 and  Katherine Bradley
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Оазис анонсировал запланированные выступления на Лондонском стадионе Уэмбли в следующем году.
Оазис анонсировал запланированные выступления на Лондонском стадионе Уэмбли в следующем году.

- Указанные дополнительные выступления в Лондоне

Возвращение Oasis вызывает все больший ажиотаж. Братья Галлахеры объявили о двух дополнительных концертах, поделившись новостью через сервис X. 27 и 28 сентября легендарный британский коллектив вновь выступит в Лондоне. Как сообщается в посте, "Из-за невероятного интереса были запланированы два дополнительных шоу на стадионе Уэмбли".

Билеты будут распределяться через систему приглашений в несколько этапов, как заявили в Oasis. Сначала многих британских фанатов, не успевших получить билеты в первый раз через Ticketmaster, пригласили принять участие в лотерее. Более подробная информация будет объявлена в скором времени.

27 августа Oasis развеяли слухи о воссоединении, опубликовав пост со словами "Это происходит, это правда". Тур "OASIS LIVE '25" начнется 4 и 5 июля на стадионе Принсипалти в Кардиффе, за которым последуют пять концертов на Хит Парк в Манчестере, пять концертов на стадионе Уэмбли, два шоу на стадионе Скоттиш Газ Мюррейфилд в Эдинбурге и два концерта на стадионе Кроку Парк в Дублине 16 и 17 августа.

Политики требуют прекратить "динамическое ценообразование"

После запуска продажи билетов группа объявила, что все места были моментально раскуплены. В результате многие фанаты выразили недовольство из-за технических трудностей, а билеты перепродавались по ценам, значительно превышающим первоначальную стоимость. Проблема заключается в так называемом "динамическом ценообразовании", которое непрерывно меняет цену в зависимости от спроса в режиме реального времени, вызывая резкий рост цен. Сообщается, что билеты, первоначально предлагавшиеся по £150 (примерно €178), затем продавались по цене до £350 (примерно €415).

После первоначальной продажи билетов многие британские политики вмешались в дискуссию и публично призвали положить конец этой ценовой политике. Даже премьер-министр Великобритании Кир Стармер (62) сказал "The Sun", "Нам нужно взять это под контроль". Он намекнул на возможные законодательные изменения, сказав, "Есть несколько шагов, которые мы можем и должны предпринять".

Сформированная в 1991 году, Oasis остается знаковым влиянием для целого поколения рок-групп. После долгих разногласий между братьями Лиам (51) и Ноэлем Галлахерами (57) группа распалась в 2009 году, а слухи о воссоединении становились все громче.

Братья Галлахеры еще больше взволновали фанатов, объявив об еще одном концерте, что делает их общее количество в Лондоне семью. Несмотря на первоначальное недовольство динамическим ценообразованием, многие с нетерпением ждут возможности получить билеты на дополнительный концерт.

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