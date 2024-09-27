УЕФА санкционирует ФК "Барселона" за демонстрацию нацистских символов

Поддержники ФК Барселоны демонстрируют баннер с посланием, напоминающим нацистское приветствие, во время матча против АС Монако. Клуб наказывают санкциями от УЕФА.

ФК Барселона запрещено продавать билеты своим фанатам на предстоящий матч Лиги чемпионов против Црвены Звезды Белграда 6 ноября из-за баннера с отсылками к нацизму. Клуб также оштрафован на 10 000 евро, как объявил УЕФА.

Баннер был показан в секторе болельщиков гостевой команды во время поражения 1:2 от АС Монако в прошлый четверг. Его сообщение гласило: "Хайль Флик" - Ханси Флик, бывший немецкий и тренер Байера Мюнхен, теперь менеджер ФК Барселоны. Фраза "Хайль Гитлер" была общим приветствием среди нацистов, и баннер вызвал скандал и критику. Элена Форт, вице-президент Барселоны, выразила свое возмущение в Твиттере, написав: "Отвратительно и отвратительно. Я полна отвращения и грусти, что кто-то, утверждающий, что поддерживает клуб, ведет себя так. Есть границы. Это больше не должно повториться. Никогда больше!"

Восстановлен испытательный срок после повторного нарушения

В своем заявлении УЕФА упомянул еще одно нарушение, которое было наказано 17 апреля. Во время первого матча четвертьфинала против Пари Сен-Жермен нацистское приветствие было видно в блоке фанатов. В результате этого и других правонарушений во время матча было изначально наложено ограничение на продажу билетов для следующего гостевого матча. Однако это ограничение было приостановлено на год под наблюдением, которое теперь нарушено. Период наблюдения будет снова активирован, и если произойдет еще один инцидент в течение следующего года, ограничение на продажу билетов на гостевой матч будет снова наложено.

ФК Барселона недавно подчеркнула, что решительно осуждает любое проявление насилия и, согласно своей конституции, поддерживает продвижение Всеобщей декларации прав человека ООН. Личности ответственных фанатов не были зафиксированы клубом. В Испании не запрещено публично демонстрировать нацистские символы или отсылки к таким символам.

Повторное нарушение демонстрации нацистского приветствия, на этот раз во время матча против Пари Сен-Жермен, привело к тому, что УЕФА поставил ФК Барселону под наблюдение на год. К сожалению, неонацисты в фан-базе клуба снова вызвали скандал, продемонстрировав оскорбительный баннер во время матча против АС Монако.

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