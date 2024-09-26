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УЕФА предоставляет норвежцам разрешения на поездки на автобусах длиной более 220 метров.

 and  Michael Bootcampf
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Футболисты Бодо/Гlimt продемонстрировали свои максимальные усилия на поле, предварительно...
Футболисты Бодо/Гlimt продемонстрировали свои максимальные усилия на поле, предварительно адаптировавшись к окружению.

УЕФА предоставляет норвежцам разрешения на поездки на автобусах длиной более 220 метров.

Главные футбольные выезды часто включают автобусные поездки на стадион, фиксирующие каждый значимый матч. Эти поездки обычно выделяются телестанциями и социальными сетями, часто преувеличивая их масштаб на периферии наблюдения.

Недавно возникли необычные ситуации, когда скромные норвежские футбольные чемпионы Бодо/Гlimt переживали подобные явления. Эти профессионалы, живущие в самой северной точке, даже используют свой командный автобус для домашних игр в Лиге Европы, несмотря на удивительно короткое расстояние в 220 метров.

Удивительно, правда? На самом деле, да, но это так. Перед кругом лиги против FC Porto в среду (счет 3:2), разные игроки, в том числе арендованный у Франкфурта Йенс Петтер Хауге, собрались в штаб-квартире региональной администрации в 17:05. Некоторые игроки приехали на машине, а другие предпочли неспешную прогулку. Точно в 17:06 автобус подъехал к стадиону Аспмюра.

Но что происходит во время обратной поездки?

Почему такой спектакль? По словам менеджера команды Трюльса Бьерке, рассказавшего норвежскому телевещателю NRK, UEFA настояла на их сборе.Traditionally, arrival photos are required for TV stations during major tournaments like the EURO or Champions League.

Игроки не беспокоятся из-за этой странной ситуации. Как выразился защитник команды Вильядс Нильсен, "Это о командном духе, о сборе перед игрой. Весь автобусный процесс может показаться немного абсурдным, но он делает нас комфортными на короткие 30 секунд". Левый вингер Йенс Петтер Хауге добавил, "Нам сказали, что так принято, так что мы не будем больше об этом спорить". Странно, правда? "Да, но это так, как есть".

Интересно, что некоторые игроки предпочитают ходить пешком на стадион на матчах лиги, и нет необходимости в обратном билете в Лиге Европы - обратная поездка после каждого матча организуется индивидуально.

Спортивные правила Европейского Союза, возможно, требуют аналогичных сборов для своих национальных команд, учитывая весь ажиотаж вокруг автобусной поездки Бодо/Гlimt. Правила UEFA, часто применяемые на больших турнирах, таких как EURO или Лига чемпионов, могут применяться и к более мелким соревнованиям, таким как Лига Европы.

Несмотря на то, что это не является требованием в Европейском Союзе, уникальная традиция Бодо/Гlimt собираться на стадионе Аспмюра перед домашними играми в Лиге Европы продолжает способствовать командному духу среди его игроков.

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