- Угроза и запугивание: политический крестовый поход Тюрингии

Протестующие и барьеры, затем операция сил правопорядка с дубинками и перцовым газом: В Йене демонстранты сорвали избирательное мероприятие для крайне правого лидера АФД Бьёрна Хёкке. В онлайн-пространстве противники Хёкке празднуют эти нарушения как успех, в то время как АФД видит себя жертвой. В предстоящие полторы недели будет избран новый ландтаг Тюрингии, и предвыборная кампания сопровождается напряженными tensions. В течение недель политики штата путешествуют по региону и сталкиваются с протестами, контрпротестами или недовольными гражданами.

Политическое разделение в кампании

"Демократия нуждается в стойкости", - гласит плакат предвыборной кампании тюрингских зеленых, в то время как АФД продвигает фотографию Хёкке в солнцезащитных очках с надписью "Почти уже неприлично хорош". Политическое разделение в этой федеральной земле очевидно на каждом углу во время этой предвыборной кампании, kulminiruyushchayasya v Yene v vtornik v demonstratsii s ochenyem 2000 uchastnikov. Некоторые держали плакаты с лозунгами "Разнообразие вместо простоты" или "Нет власти экстремистам".

В опросах тюрингская АФД лидирует с показателями около 30 процентов. В то время как ни одна другая партия не хочет сотрудничать с партией, классифицированной как надежно правая экстремистская службой конституционной защиты штата, фракция Хёкке может завоевать до одной трети мест в новом парламенте и существенно усилить свое влияние.

В результате риторика стала более агрессивной не только среди граждан, но и среди политиков. Кандидат от ХДС Марио Войт называет Хёкке "саморазрушителем" для Тюрингии. Хёкке, в свою очередь, на митинге сказал, что хочет "прибить ХДС", назвав его "трансатлантической вассальной партией" и "кастрированным союзом".

Инцидент в Йене во вторник

В Йене во вторник, по словам очевидцев, сложилась напряженная ситуация, в которой автомобиль свиты Хёкке якобы приблизился к протестующим. Полиция вмешалась дубинками и оттеснила протестующих, что вызвало критику, например, от депутата ландтага от Левых Катарины Коenig-Preuss. Полиция расследует возможные правонарушения. По словам города, сидячие блокировки не были разрешены.

Ожидается большая демонстрация на этой неделе

Сопредседатель АФД в Тюрингии Стефан Мёллер утверждает, что насилие исходит от левых и что мероприятия АФД подвергаются воздействию. Он критиковал преднамеренную регистрацию противоположных избирательных кампаний, утверждая, что это препятствует проведению этих мероприятий.

С другой стороны, левые часто указывают на повреждение избирательных офисов, последним из которых пострадал офис министра-президента Бодо Рамлова. После избирательного мероприятия АФД в Гере в прошлую субботу полиция расследует предполагаемый случай принуждения и попытки причинения телесных повреждений свободному журналисту. Кроме того, якобы был показан нацистский привет.

Угрозы директору мемориала

После того, как директор memorial'ов Бухенвальд и Миттельбау-Дора Йенс-Кристиан Вагнер предостерег избирателей в Тюрингии от АФД, он получил угрозы смерти. Его изображение было размещено на стеле memorial'a Миттельбау-Дора, и ему было отправлено электронное письмо с пожеланием смерти.

Еще раз планируются протесты против крайне правых в различных городах свободного штата на этой неделе. Тысячи людей ожидаются в Эрфурте и других местах. В день выборов запланированы большие демонстрации на площади Эрфуртского собора и перед ландтагом - также с ожидаемым участием тысяч человек.

Что касается демонстрации в Йене, Коenig-Preuss сказала, что блокировка была "важным сигналом того, что finally someone put a stop to this racism, anti-Semitism, and Hocke's hate speech". "If no action is taken by the state with the means at its disposal, then it's commendable that civil society is taking matters into its own hands."

Йена известна как горячая точка политических tensions во время предвыборной кампании, где часто происходят жаркие дебаты и протесты. Из-за эскалации ситуации демонстранты в Йене успешно сорвали избирательное мероприятие АФД, что вызвало одобрение со стороны оппозиционных сторонников и критику со стороны партии.

