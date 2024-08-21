Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЙена - это

Угроза и запугивание: политический крестовый поход Тюрингии

Высокое напряжение в Тюрингии перед выбором власти, отмеченное вандализмом в отношении политических офисов, угрожающими коммуникациями и заблокированными протестами. Один из политических групп воспринимается как подвергшийся ущербу.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут

- Угроза и запугивание: политический крестовый поход Тюрингии

Протестующие и барьеры, затем операция сил правопорядка с дубинками и перцовым газом: В Йене демонстранты сорвали избирательное мероприятие для крайне правого лидера АФД Бьёрна Хёкке. В онлайн-пространстве противники Хёкке празднуют эти нарушения как успех, в то время как АФД видит себя жертвой. В предстоящие полторы недели будет избран новый ландтаг Тюрингии, и предвыборная кампания сопровождается напряженными tensions. В течение недель политики штата путешествуют по региону и сталкиваются с протестами, контрпротестами или недовольными гражданами.

Политическое разделение в кампании

"Демократия нуждается в стойкости", - гласит плакат предвыборной кампании тюрингских зеленых, в то время как АФД продвигает фотографию Хёкке в солнцезащитных очках с надписью "Почти уже неприлично хорош". Политическое разделение в этой федеральной земле очевидно на каждом углу во время этой предвыборной кампании, kulminiruyushchayasya v Yene v vtornik v demonstratsii s ochenyem 2000 uchastnikov. Некоторые держали плакаты с лозунгами "Разнообразие вместо простоты" или "Нет власти экстремистам".

В опросах тюрингская АФД лидирует с показателями около 30 процентов. В то время как ни одна другая партия не хочет сотрудничать с партией, классифицированной как надежно правая экстремистская службой конституционной защиты штата, фракция Хёкке может завоевать до одной трети мест в новом парламенте и существенно усилить свое влияние.

В результате риторика стала более агрессивной не только среди граждан, но и среди политиков. Кандидат от ХДС Марио Войт называет Хёкке "саморазрушителем" для Тюрингии. Хёкке, в свою очередь, на митинге сказал, что хочет "прибить ХДС", назвав его "трансатлантической вассальной партией" и "кастрированным союзом".

Инцидент в Йене во вторник

В Йене во вторник, по словам очевидцев, сложилась напряженная ситуация, в которой автомобиль свиты Хёкке якобы приблизился к протестующим. Полиция вмешалась дубинками и оттеснила протестующих, что вызвало критику, например, от депутата ландтага от Левых Катарины Коenig-Preuss. Полиция расследует возможные правонарушения. По словам города, сидячие блокировки не были разрешены.

Ожидается большая демонстрация на этой неделе

Сопредседатель АФД в Тюрингии Стефан Мёллер утверждает, что насилие исходит от левых и что мероприятия АФД подвергаются воздействию. Он критиковал преднамеренную регистрацию противоположных избирательных кампаний, утверждая, что это препятствует проведению этих мероприятий.

С другой стороны, левые часто указывают на повреждение избирательных офисов, последним из которых пострадал офис министра-президента Бодо Рамлова. После избирательного мероприятия АФД в Гере в прошлую субботу полиция расследует предполагаемый случай принуждения и попытки причинения телесных повреждений свободному журналисту. Кроме того, якобы был показан нацистский привет.

Угрозы директору мемориала

После того, как директор memorial'ов Бухенвальд и Миттельбау-Дора Йенс-Кристиан Вагнер предостерег избирателей в Тюрингии от АФД, он получил угрозы смерти. Его изображение было размещено на стеле memorial'a Миттельбау-Дора, и ему было отправлено электронное письмо с пожеланием смерти.

Еще раз планируются протесты против крайне правых в различных городах свободного штата на этой неделе. Тысячи людей ожидаются в Эрфурте и других местах. В день выборов запланированы большие демонстрации на площади Эрфуртского собора и перед ландтагом - также с ожидаемым участием тысяч человек.

Что касается демонстрации в Йене, Коenig-Preuss сказала, что блокировка была "важным сигналом того, что finally someone put a stop to this racism, anti-Semitism, and Hocke's hate speech". "If no action is taken by the state with the means at its disposal, then it's commendable that civil society is taking matters into its own hands."

Йена известна как горячая точка политических tensions во время предвыборной кампании, где часто происходят жаркие дебаты и протесты. Из-за эскалации ситуации демонстранты в Йене успешно сорвали избирательное мероприятие АФД, что вызвало одобрение со стороны оппозиционных сторонников и критику со стороны партии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Фосен Штральзунд ГмбХ, компания, арендующая большую судостроительную площадку в Штральзунде, не...
Федеральные земли Германии

Стралсунд отрывается от Фозена по причинам, связанным с Volkswerft.

Дочернее предприятие норвежской судостроительной компании Fosen Yards не соответствует ожиданиям, как сообщает Ганзейский город. Тем не менее, официальные лица муниципалитета сохраняют оптимистичный взгляд на будущее региона.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Начало 39-го Дойчленд Тура состоялось в среду
Федеральные земли Германии

В начале 39-го тура по Германии Милан выходит победителем.

39-й выпуск Германии-тура открывается в Швайнфурте, Северная Бавария, где победу в прологе одерживает итальянский велосипедист Стефано Олдани.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Пароход, конкретно моторка, погрузился в Дунае близ Пассау в пятницу.
Федеральные земли Германии

Водолазный корабль, восстановленный после трех попыток

Корабль, наполненный водой, сдается в Даніубе в Пассау. Две спасательные операции терпят неудачу – на третьей попытке, она удается.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Пожарная вертушка доставила пострадавшее лицо в больницу.
Федеральные земли Германии

Сельскохозяйственный работник погиб после того, как его ударила машина.

- Сельскохозяйственный работник погиб после того, как его ударила машина. Мужчина, работавший на сельскохозяйственных угодьях в районе Майн-Кинциг, получил серьезные травмы, когда его придавило трактором. 62-летний мужчина работал на поле в Грюндау, собираясь сесть в кабину трактора, когда внезапно прицепившееся к нему прицепное устройство начало двигаться задним ходом. Нога мужчины

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.
Общество

Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.

Неflix, платформа для потоковой передачи, углубился в футбольный путь своего мужа, Дэвида Бекхэма, с документальным сериалом. Близлежащая инициатива направлена на рассказ о том, как звезда Spice Girls построила свой модный бренд.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.
Главные темы

После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.

Вторник в Ландтаге Тюрингии в Эрфурте была создана контрольно-парламентская комиссия. Ранее Конституционный суд в Веймаре отклонил срочное ходатайство фракции AfD. Эта комиссия имеет целью надзирать за внутренней разведкой земли и действовать в конфиденциальной обстановке.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Фосен Штральзунд ГмбХ, компания, арендующая большую судостроительную площадку в Штральзунде, не...
Федеральные земли Германии

Стралсунд отрывается от Фозена по причинам, связанным с Volkswerft.

Дочернее предприятие норвежской судостроительной компании Fosen Yards не соответствует ожиданиям, как сообщает Ганзейский город. Тем не менее, официальные лица муниципалитета сохраняют оптимистичный взгляд на будущее региона.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.
Главные темы

Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.

Начались в среду в окружном суде в Вердене, Нижняя Саксония, судебные процессы по обвинению тупицы 32 лет в умышленном убийстве из мести. Обвинение включало в себя выстрелы по двум женщинам, мужчине в возрасте от 30 до 55 лет и трехлетнему ребенку в Шейселе и Брокеле в начале марта....

 and  James Williams
Для участников Общедоступно