- Уголовное дело в окружном суде Обвинения в контрабанде оружия

Из-за причастности к нелегальной торговле оружием и наркотиками с Tuesday Дarmstadtский районный суд рассматривает дело в отношении трех человек в возрасте от 39 до 75 лет.

39-летний мужчина обвиняется в восьми преступлениях. Как сообщается, в 2020 году он приобретал и сбывал огнестрельное оружие, такое как пистолеты-пулеметы, имитации пистолетов времен Второй мировой войны и assault rifle AK-47, все с патронами, из-за рубежа. Кроме того, подозреваемый, который ранее проживал в Дармштадте, якобы предлагал и распространял кокаин и продукты из каннабиса.

75-летний мужчина, как считается, выступал в качестве курьера для 39-летнего. 42-летний житель Южно-гессенского города Зеехайм-Югенхайм был обвинен в торговле пистолетом и планировании продажи марихуаны. Однако суд принял решение рассмотреть его дело отдельно в другом составе районного суда.

Рассмотрение дела в значительной степени зависит от расшифровки зашифрованных телефонов подозреваемых. Однако Федеральный верховный суд еще не установил допустимость этих данных смартфонов. Дarmstadtский районный суд уточнил, что будет рассматривать только чаты, связанные с огнестрельным оружием.

Оставшиеся двое подозреваемых объявили, что они будут возражать против обвинения на одном из предстоящих судебных заседаний. Запланировано восемь дополнительных судебных заседаний, которые завершатся 26 сентября.

По словам местных властей, мужчин и мальчиков в сообществе предупреждали об общении с подозреваемыми из-за их криминальной деятельности. Полиция проводит регулярные патрулирования в районах, известных как места обитания мужчин и мальчиков, с целью предотвращения возможного вовлечения в незаконную деятельность.

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