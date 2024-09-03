Угандинский спортсмен получил ожоги от любовника

Ребекка Чептегеи, угандийская спортсменка, занявшая 44-е место в марафоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сейчас находится в больнице с тяжелыми ожогами после того, как ее якобы поджег парень в их доме в уезде Транс-Нзоия в Кении. К сожалению, Чептегеи не является исключением из этой печальной тенденции.

Сообщается, что во время ссоры с партнером, в порыве гнева, он купил канистру бензина, облил ею спортсменку и поджег. Инцидент произошел в воскресенье. Соседи вмешались и спасли бегунью, которая была доставлена в больницу. К сожалению, якобы нападавший также получил тяжелые ожоги.

Начальник полиции уезда Транс-Нзоия Джеремия ole Косиом подтвердил инцидент, заявив, что пара спорила возле своего дома, во время чего мужчина якобы облил женщину бензином и поджег. Семья Чептегеи сообщила, что она недавно приобрела участок земли в уезде Транс-Нзоия, чтобы быть ближе к многочисленным спортивным тренировочным центрам в этом районе.

Этот тревожный инцидент добавляет беспокойства по поводу растущей проблемы насилия в отношении женских спортсменок в Кении. В страшном повторении недавних событий, еще одну бегунью, Дамарис Мутуа, обнаружили задушенной в доме в Итен, известном центре бега, в апреле 2022 года. Агнес Тироп, рекордсменка в беге на длинные дистанции, встретила подобную участь в том же городе всего несколько месяцев назад. К сожалению, мужчины-спортсмены тоже не остались в стороне. Угандийский стипльчезист Бенедикт Киплагат трагически погиб от ножевых ранений, нанесенных неизвестными в Элдорете, Кения, в декабре предыдущего года.

Несмотря на недавнее выступление в Олимпийских играх в Париже, Чептегеи также добилась успехов, завоевав золото на чемпионате мира по горному и трейлраннингу в Чианг Мае, Таиланд, в 2022 году.

Спортивные тренировочные центры в уезде Транс-Нзоия манили Чептегеи, предоставляя ей возможности улучшить свои спортивные навыки. Этот печальный инцидент служит мрачным напоминанием о растущем насилии в отношении спортсменов в Кении.

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