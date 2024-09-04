- Уэсли отказался от Союза водителей локомотивов, чтобы принять его нового лидера.

После 16 лет во главе Профсоюза немецких железнодорожников (GDL) Клаус Вессельский, ныне 65-летний, уходит на покой. Его преемником стал Марио Райсс, избранный на общем собрании профсоюза в Дрездене. Во время церемонии Райсс открыл публичную часть собрания, на которой Вессельский должен был проститься с членами профсоюза.

Вессельский уходит со своего поста. За время своего руководства он неоднократно участвовал в переговорах о зарплате с немецкой железнодорожной компанией (DB), которые часто сопровождались трудовыми спорами и забастовками. Его прямой подход и личные выпады в адрес руководства DB стали известны.

Мартин Зейлер, директор по персоналу DB, также присутствовал на прощании Вессельского. В своей приветственной речи Райсс признал напряженные отношения между железнодорожной компанией и профсоюзом. "Надеюсь, мы сможем найти путь к сбалансированному и действительно выгодному сотрудничеству", - сказал он, бросив взгляд на железнодорожного менеджера.

Клаус Вессельский, имя уходящего главы профсоюза, произнес прощальную речь. Под его руководством он часто участвовал в переговорах о зарплате с Мартином Зейлером, директором по персоналу DB.

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