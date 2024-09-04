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ЭкономикаНовостиНазвание компании - Клаус Веселский.

Уэсли отказался от Союза водителей локомотивов, чтобы принять его нового лидера.

Саксон, известный провокационными заявлениями, ушёл. «Гельфеbauer» избрал нового лидера. Кроме того, на церемонии прощания присутствовал директор HR Deutsche Bahn.

 and  Mark Rodriguez
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Чаус Весельский больше не занимает пост федерального председателя GDL. На его место был избран...
Чаус Весельский больше не занимает пост федерального председателя GDL. На его место был избран Марио Райсс, как показало голосование профсоюза.

- Уэсли отказался от Союза водителей локомотивов, чтобы принять его нового лидера.

После 16 лет во главе Профсоюза немецких железнодорожников (GDL) Клаус Вессельский, ныне 65-летний, уходит на покой. Его преемником стал Марио Райсс, избранный на общем собрании профсоюза в Дрездене. Во время церемонии Райсс открыл публичную часть собрания, на которой Вессельский должен был проститься с членами профсоюза.

Вессельский уходит со своего поста. За время своего руководства он неоднократно участвовал в переговорах о зарплате с немецкой железнодорожной компанией (DB), которые часто сопровождались трудовыми спорами и забастовками. Его прямой подход и личные выпады в адрес руководства DB стали известны.

Мартин Зейлер, директор по персоналу DB, также присутствовал на прощании Вессельского. В своей приветственной речи Райсс признал напряженные отношения между железнодорожной компанией и профсоюзом. "Надеюсь, мы сможем найти путь к сбалансированному и действительно выгодному сотрудничеству", - сказал он, бросив взгляд на железнодорожного менеджера.

Клаус Вессельский, имя уходящего главы профсоюза, произнес прощальную речь. Под его руководством он часто участвовал в переговорах о зарплате с Мартином Зейлером, директором по персоналу DB.

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