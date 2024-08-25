- Удуохай из Аугсбурга на грани переезда в Турцию

Защитник ФК Аугсбург Феликс Удокхай близок к переходу из Бундеслиги в «Бешикташ» в Турции. 26-летний футболист был исключен из состава Аугсбурга в матче против «Вердера», так как получил разрешение клуба на переговоры с другой командой. «Я думаю, что трансфер будет завершен в ближайшие дни», — заявил спортивный директор Марко Юрендич.

Главный тренер ФК Аугсбург Йеспер Торуп прокомментировал сделку между клубом и игроком, отметив, что Удокхай хочет продолжить карьеру в другом месте. «Он был одним из наших лучших игроков прошлого сезона», — сказал Торуп на выходных.

Удокхай, игравший за ФК Аугсбург с 2019 года, может начать свой путь в Стамбуле на правах аренды с опцией выкупа. Согласно сообщениям СМИ, Аугсбург может получить около 7 миллионов евро от этого трансфера.

Нет подтверждений об уходе Варгаса

Окно трансферов в Бундеслиге закроется в эту пятницу. Шведский футболист Рубен Варгас все еще может покинуть ФК Аугсбург. «Есть потенциальные претенденты, но никаких решений еще не принято. Все должно сложиться удачно, как и в случае с Феликсом (Удокхаем)», — заявил Юрендич. «У Рубена еще год остается по контракту. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Рубену выбрать свой путь».

Несмотря на отсутствие Удокхая, «Вердер» смог сыграть вничью 2:2 с ФК Аугсбург. Уход Удокхая оставляет брешь в обороне Аугсбурга, учитывая его впечатляющие выступления за клуб с 2019 года.

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