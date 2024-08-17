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Удобное иллюстрированное повествование: наслаждайтесь сегодня удовлетворенностью друг другом

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Маур egiten и его музыкальная группа 'Bilderbuch' представят на музыкально-искусстве событие 'MS...
Маур egiten и его музыкальная группа 'Bilderbuch' представят на музыкально-искусстве событие 'MS Dockville', которое происходит в промышленном и портовом районе Гамбурга-Уильгельмсбург, охватывая c пятницы по воскресенье.

- Удобное иллюстрированное повествование: наслаждайтесь сегодня удовлетворенностью друг другом

В гуще индустриального пейзажа Гамбург-Вильгельмсбург проходит фестиваль поп- и арт-музыки MS Dockville. По прогнозам, к воскресенью его посетит около 55 000 человек. Австрийская поп-группа Bilderbuch зажгла толпу в пятницу, а вокалист Мориц Эрнст воскликнул: "Давайте просто отпразднуем жизнь вместе сегодня".

Британская группа The Vaccines заставила толпу двигаться под звуки ретро-рока 60-х. Лондонская певица Ashnikko, базирующаяся в США, дала визуально захватывающее шоу в стиле авангардной электроники, сделав MS Dockville своим единственным выступлением в Германии в этом году.

Помимо музыки, фестиваль MS Dockville также является платформой для искусства. Установлено десять новых городских арт-инсталляций, а также проводятся многочисленные мастер-классы.

DJ-сеты будут держать танцполы в движении всю ночь, с выступлениями таких артистов, как техно-духовой оркестр Meute, певица-песенница Зое Виз, панк-группа Goat Girl и рэпер Disarstar, запланированными на воскресенье.

Люди разных backgrounds и музыкальных вкусов пришли насладиться разнообразной программой MS Dockville. Энергетика толпы во время выступления Ashnikko была очевидна, демонстрируя универсальную привлекательность ее художественного стиля.

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