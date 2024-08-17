Обозначение 3 в дикой стоянке - Удивительный приезд Елены Мирас

Недавно участники "Я знаменитость - Легенды джунглей" на RTL+ (и на следующий день в 8:15 на RTL) выгнали зачинщика Давида Ортегу (38), и вот уже следующая звезда шоу-бизнеса - Элена Мирас (32) вступает в южноафриканскую саванну, и её не exactly встречают с распростёртыми объятиями.

В начале нового эпизода Давид вынужден покинуть лагерь. "Он просто перешёл границы," - объясняет его уход Джорджина Флёр (34). В то время как Гюльчатай Зигель (49) грустит из-за его ухода, так как он "развлекал её во всех отношениях", Джиджи Бирофьо (25) думает иначе: "Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Конец истории." В результате, уход Давида быстро забывается, и события дня продолжаются.

Нарушая правила направо и налево

И события третьего дня крутятся вокруг нарушения правил в лагере. Участники уже неоднократно нарушали правила, спя слишком много, делясь сигаретами и, самое серьёзное, контрабандой в джунгли. "Я думаю, мы самый беззаконный лагерь джунглей когда-либо," - подозревает Джиджи, и она не так уж и неправа. RTL поручает Винфриду Глатцederу (79) конфисковать контрабанду, хотя сам он притащил в джунгли зажигалки, приклеенные к своей заднице. У Джиджи тоже есть нарушение - ещё одна пачка сигарет. Мола Адебиси (51) имеет пару носков, а Гюльчатай практически целую приправную полку, включая соль, перец, травы и даже целые кубики бульона. Она не чувствует ни капли вины: "Это не преступление! Преступление - не хотеть помогать другим."

Без приправ ситуация с едой не улучшается. Эрик Штехфест (35) заработал все 12 возможных звёзд в первом регулярном испытании джунглей летнего спецвыпуска, но приготовление "роскошных" блюд вызывает ещё одну ссору. К счастью, Кадер Лот (51) задаёт правильные вопросы, чтобы разрядить обстановку: "Представьте, что мы застряли здесь после авиакатастрофы. Кого бы вы съели?" Так как Винфрид "слишком твёрдый" для неё, она выбирает теле-донжуана Джиджи: "Он был бы нежным мясом."

Пока всё это происходит, Торстен Легат (55) думает о своём. После слёз на второй день, он снова всё выплёскивает в ночном разговоре с Данни Бюchner (46), рассказывая о своём жестоком отце, который "терроризировал всю семью." "Не много любви, больше наказаний, и ты не забудешь этого," - вспоминает он со слезами на глазах. Данни может понять его боль и чувствует "специальную связь" с бывшим футболистом, так как её детство тоже было отмечено насилием.

Гюльчатай Зигель для определённых моментов

На третьи сутки Гюльчатай раскрывает свои секреты необычным образом: она сообщает, что у неё есть канал для мужчин с сигаретной зависимостью. "Я самая знаменитая курящая женщина в Германии," - подчёркивает она - её уникальный стиль курения популярен, и её часто используют как средство мастурбации. "Может быть, 3000-4000 человек просто хотят смотреть, как я курю."

Сначала её поведение обращает на себя внимание только потому, что Гюльчатай отказывается следовать правилам, несмотря на упомянутые нарушения. Когда Данни указывает, что она не должна делиться сигаретами, Гюльчатай не чувствует никакого раскаяния: "Я управляю своей зависимостью так, как считаю нужным." В интервью DJ нападает на своего оппонента: "Я не буду вести дискуссию с людьми, которые слабее меня, будь то вербально или интеллектуально." Она ведёт себя так же, когда Сара Кнаппик (37) обращается к разделу её роскошной вещи. "Гюльчатай не может принять критику," - правильно замечает Кадер.

Джорджина и Данни впечатляют в тесте

В лагерь легенд джунглей приходит следующее испытание. На этот раз продюсеры выбирают Джорджину и Данни, которые в настоящее время близкие подруги. В то время как Данни, у которой больше всего испытаний в джунглях, принимает это как данность, Джорджина нервничает перед испытанием. По дороге к испытанию она плачет: "Я не знаю почему, но всё просто ужасно. [...] Всё здесь так ужасно." Грязь в джунглях и отрицательная атмосфера её добивают.

Однако всё забывается во время испытания. Джорджина, которой нужно прокатиться на скейтборде через станцию ​​упаковки и достать ключи из коробок - естественно, наполненных змеями и различными другими созданиями в лучших традициях лагеря джунглей - сражается храбро и без лишних слов. В то время как Данни сидит в коробке, которая тоже заполняется насекомыми, и ловит ключи своей команды на ощупь, две женщины удивительно справляются - пока Джорджина не начинает спотыкаться. Для неё слишком много рыбных кишок. "Ну, она немного переигрывает сейчас," - комментирует ведущая Соня Зиетлов (56). Тем не менее, они умудряются заработать шесть звёзд и возвращаются в лагерь, довольные собой. Но их ждёт неприятный сюрприз: Элена Мирас только что прибыла.

Georgina и Danni заканчивают свой тест, и другие участники собираются вокруг джунглевого телефона, но по возвращении обнаруживают Элену у костра. Реакции разные: Торстен Легат видит в ней серьезного конкурента, в то время как Джулия Зигель рада ее присутствию, называя ее "прекрасной женщиной". Сама Элена не уверена, почему присоединилась к группе так поздно. Она делится с другими: "Я здесь как сюрприз для моей лучшей подруги, Дanni".

Поприветствие, которое они получают, столь же холодно, как и джунгли ночью. Две звезды реалити-шоу сначала избегают друг друга, но в конце концов сдаются и обнимаются. В отличие от ожиданий, нет жаркого спора между Эленой и Дanni; вместо этого он происходит между Эленой и Георгиной. Георгина, все еще злая из-за своей трехдневной задержки входа в джунгли и роскошного проживания в отеле, огрызается: "Что, черт возьми, происходит? Почему ты здесь сейчас? Можешь объяснить это?!" Ее вопрос раздражает Элену. Плохое настроение Георгины и немедленное требование хорошего спального места не помогают. Дanni, с другой стороны, остается дипломатичной, предлагая ротацию кроватей. "Я думаю, это просто временное перемирие на данный момент", - размышляет Мола. Удастся ли бывшим врагам успешно сохранить это перемирие?

В разгар хаоса, нарушающего правила, Элена Мирас входит в лагерь, вызывая смешанные реакции. Джулия Зигель тепло приветствует ее, в то время как Георгина выражает свое недовольство по поводу позднего прибытия Элены.

Во время испытания Георгина и Дanni, несмотря на первоначальное волнение и трудности, успешно зарабатывают шесть звезд, оставляя участников в восхищении от их выступления.

Я - звезда: поединок легенд джунглей, Элена присоединяется к соревнованию со своим уникальным шармом и неожиданной дружбой с Дanni, вызывая неожиданные динамики в лагере.

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