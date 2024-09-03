- Удивительный номер дуэта на сцене.

Николь Кидман, 57 лет, и Лив Шрайбер, 56 лет, - это опытная пара tanto на экране, как и за его пределами, привлекающая внимание своими гармоничными выступлениями и появлениями на красной ковровой дорожке. В сериале Netflix "Идеальная пара" (известном как "Новое лето" в Германии), они предстают в роли, казалось бы, гармонично женатой пары. Эта гармония прослеживалась и на премьере сериала, когда они излучали единство и комфорт, проводя время вместе.

Лив Шрайбер выбрал серый костюм и свежую белую рубашку, а Николь Кидман появилась в элегантном черном платье с одним плечом на мероприятии, проходившем в улицах Лондона.

Хотя эти образы могут навевать мысли о свежей голливудской паре, важно помнить факты. Николь Кидман преданно жената на Ките Урбане, также 56 лет, с 2006 года. Лив Шрайбер состоял в отношениях с Наоми Уоттс, 55 лет, с 2005 по 2016 год. С 2017 года его сопровождает Тейлор Нейсен, 31 год.

Звездный состав "Идеальной пары"

Шестисерийный детективный сериал "Идеальная пара" был адаптирован из одноименного романа 2018 года Элин Хайлдербранд, 55 лет. В этом леденящем душу приспособлении Николь Кидман играет знаменитую писательницу Грийр Гаррисон Винбери, а Лив Шрайбер предстает в роли ее мужа, Тага Винбери. Пока они планируют пышную свадьбу своего сына, страшное открытие на берегу заставляет всех гостей свадьбы стать потенциальными подозреваемыми.

Наравне с Кидман и Шрайбером в мини-сериале задействованы такие актеры, как Дакота Фаннинг, Мегхан Фейхи, Эйв Хьюсон, Ишхан Кхаттер, Билли Хауэлл и Джек Рейнор. "Идеальная пара" (или "Новое лето") станет доступна для просмотра на Netflix с 5 сентября.

Перед премьерой "Идеальной пары" на Netflix 5 сентября Николь Кидман и Лив Шрайбер были замечены в Лондоне, одевшись для впечатляющих промо-мероприятий сериала. Несмотря на то, что они играют роль женатой пары на экране, Николь Кидман остается преданной своему мужу Киту Урбану, а Лив Шрайбер перешел к Тейлор Нейсен.

Выражая противоположные эмоции своих персонажей в детективном сюжете, Николь Кидман в роли Грийр Гаррисон Винбери и Лив Шрайбер в роли Тага Винбери демонстрируют убедительные выступления в шестисерийном мини-сериале "Идеальная пара".

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