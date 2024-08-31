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"Удивительно замечательно": Ветекам отметил год, который заслуживает внимания

Несмотря на чемпионат Европы в апреле, Морис Ветекэм не имел шансов на успех. Впоследствии он внес необходимые ajustments, что напрямую привело к завоеванию бронзовой медали на Паралимпиаде.

 and  Michael Bootcampf
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- "Удивительно замечательно": Ветекам отметил год, который заслуживает внимания

Перед тем, как поцеловать свою подругу Жолин, Морис Ветекан сдерживал слезы в бассейне парижской арены "Ла Дефанс". В нежном возрасте 18 лет этот пловец из ТСВ Байер 04 Леверкузен завоевал бронзовую медаль в заплыве на 100 метров брассом, став первым немцем, завоевавшим медаль на этих Паралимпийских играх, и сняв напряжение со своих товарищей по команде.

"Удивительно - первая медаль. Само по себе получение медали - это потрясающий опыт", - сказал Ветекан, родившийся с аномалией руки. "Я никогда не испытывал такой всеобщей поддержки, я даже не могу это выразить словами".

В своем предварительном заплыве свежеиспеченный паралимпийский конкурент превзошел свой личный рекорд и заслужил высокую похвалу от национального тренера Уте Шинкиц. "Для новичка продемонстрировать свои навыки впервые в таком грандиозном месте - все, что ты можешь сделать, это аплодировать ему", - отметила она.

Неожиданный пик необычного года

Этот неожиданный zenith отметил необычный год. На европейских чемпионатах в середине апреля он показал время 1:11.59 минут, заняв восьмое место и отставая от других. "У него был трудный сезон", - сказал Шинкиц. "Но были постоянные верящие в него, и он слушал. За это я ему очень благодарен". За четыре месяца его талант превзошел первоначальное время более чем на четыре секунды.

"Я полностью пересмотрел свой настрой - с помощью тренерского штаба, но также и со стороны семьи. Я пересмотрел проблему, отладил тренировочный график и внес изменения. Конечно, это еще не идеально, но для такого короткого периода времени это уже впечатляет", - поделился житель Дортмунда.

Борьба сзади

Хотя конечным золотым медалистом Стефано Raimondi из Италии, местным героем Хектором Денайером и Артемом Исаевым, выступавшим под нейтральным флагом, считались фаворитами на заветную медаль, Ветекан сначала казался отстающим. У него было недостаточно времени на реакцию на стартовом блоке, и ему нужно было догонять. "Когда я увидел после 85 метров, что итальянец и русский опережают меня в своих полосах, я подумал: "Черт". Это была упорная борьба до конца".

В конце концов, его усилия окупились. Ветекан улучшил время еще на 0.75 секунд по сравнению с первоначальным. "Не могло быть лучше, и время это показывает", - признал он.

Перед ним лежит следующее значительное испытание: Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. "Мы строим наших текущих достижений и стремимся к еще лучшему выступлению в ЛА", - сказал Ветекан, и Шинкиц была тверда: "У мальчика еще есть огромный потенциал".

"После своей впечатляющейPerformance на Паралимпийских играх фанаты с нетерпением ждали коронации Мориса Ветекана как национального чемпиона по плаванию на предстоящих немецких чемпионатах".

"После своей вдохновляющей дороги к бронзовой медали во время коронации Ветекан стремился повторить свой успех на чемпионате мира по параплаванию, еще больше закрепив свое место в мире плавания".

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