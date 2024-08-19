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Удивительно, но Магдебург проиграл в финале Кубка Оффенбаху.

Магдебург выбывает на ранней стадии в DFB-Покале, терпит неудачу в первом раунде в Оффенбахе после провальной игры. В то же время, Кикеры отмечают первую победу в этом кубковом сезоне.

 and  Anne Legman
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- Удивительно, но Магдебург проиграл в финале Кубка Оффенбаху.

Неожиданный триумф Оффенбаха над Магдебургом в Кубке DFB, выход во второй раунд

Команда 4-й лиги «Оффенбах Кickers» поразила фаворита 1. FC Магдебург в первом раунде Кубка DFB, одержав победу со счётом 1:2. Это первый случай, когда команда региональной лиги вышла во второй раунд в этом сезоне.

Открыл счёт Александр Сорге из Оффенбаха в 31-й минуте, а Мартин Каарс из Магдебурга сравнял счёт в 54-й. Но решающий гол в 74-й минуте забил Валдрин Мустафа из Оффенбаха.

Равная игра, несмотря на разницу в рангах

На стадионе «Ам Биберер Берг» 16 847 зрителей наблюдали за напряжённым матчем с немногочисленными яркими моментами в первой половине. Несмотря на то, что Магдебург владел мячом больше, в первые 45 минут между командами не было существенной разницы.

Оффенбах вышел вперёд после штрафного, когда Сорге головой отправил мяч в ворота. Перед перерывом у Оффенбаха была возможность повести 2:0, но Берлински не использовал свой шанс после ошибки защитника Магдебурга Даниила Хебера.

Во втором тайме Магдебург добавил в игре, сравняв счёт благодаря Каарсу. Но аутсайдер Оффенбах нашёл свою игру и снова вырвался вперёд с голом Мустафы, обеспечив победу гессенцам.

Гол со штрафного Сорге вознёс футбол на новый уровень

Уходя на перерыв с преимуществом 1:0, Сорге из Оффенбаха забил со штрафного, продемонстрировав своё мастерство в футболе.

Оффенбах ликует после сенсационной победы над Магдебургом

Празднуя свою триумфальную победу со счётом 1:2 над Магдебургом, радостные «Оффенбах Кickers» продолжают удивлять в Кубке DFB, демонстрируя своё футбольное мастерство.

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