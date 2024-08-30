- "Удивительная настойчивость": Хайденхайм выходит на чемпионат Европы

Тренер Франк Шмидт поздравил свою команду после исторического выхода в групповой этап Лиги конференций, назвав это "большим признанием". Он связал свою победу в захватывающем втором матче плей-офф против бывших шведских чемпионов БК Хакен с "непреклонной решимостью" своей команды. Замены Пауль Вanner и Матиас Хонсак забили решающие голы в четверг вечером, позволив команде Бундеслиги одержать победу со счетом 3:2 (1:0). Швабы уже победили в гостевом матче со счетом 2:1 неделей ранее.

"Это удивительно, что мы смогли этого добиться", - сказал Шмидт о своих достижениях. Он считал, что его команде нужны были свежие силы и вдохновение от замен. Для ФК Хайденхайм это был четвертый официальный матч сезона. Следующая игра в чемпионате против ФК Аугсбург в воскресенье (15:30 по DAZN) и последующий перерыв на сборную дадут Шмидту необходимую передышку.

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций состоялась в тот же день. Хайденхайм встретится с шестью разными соперниками до Рождества - три дома и три на выезде. Клуб заработал место в плей-офф в свой дебютный сезон после повышения в Бундеслигу, заняв восьмое место в турнирной таблице.

Жеребьевка определила участие Хайденхайма в сложной группе Лиги конференций, с тремя домашними матчами и тремя выездными до Рождества. Это участие в групповом этапе является свидетельством впечатляющего дебютного сезона Хайденхайма в Бундеслиге, где они заработали место в плей-офф и заняли восьмое место.

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