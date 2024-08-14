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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Уде ставит на 100 000 подписей против расизма

Началась кампания по сбору подписей против расизма в Мюнхенской ассоциации, инициированная звонком из шоу «Угадайте, что...». Ставку сделали бывший мэр Уде и певец Рон Уильямс.

 and  Lauren Adams
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Альтернативная Объединенная Бацькивы хотят собрать 100 000 подписей против расизма.
Альтернативная Объединенная Бацькивы хотят собрать 100 000 подписей против расизма.

- Уде ставит на 100 000 подписей против расизма

Бывший мэр Мюнхена Кристиан Уде (СДПГ) и певец и актер Рон Уильямс запускают ставку в Мюнхене, чтобы подать сигнал против праворадикализма, антисемитизма и расизма. Уильямс, который давно борется против дискриминации и ненавистнической риторики, вызвался собрать 100 000 подписей к 1 октября. Об этом объявило недавно основанное ими объединение "Не с нами".

В то время, когда ненависть и ненавистническая риторика все больше распространяются, а экстремистские идеи находят все больше поддержки, важно не только присутствовать, но и действовать.

Пять подписей в минуту

С пятницы жители Мюнхена могут подписывать петицию на больших рулонах бумаги. Чтобы выиграть ставку, нужно в среднем собирать около пяти подписей в минуту, по словам организаторов.

Два рулона бумаги по 500 метров каждый будут доступны в солнечные дни с 12:00 до 16:00 на различных центральных площадях города - Мариенплац, Штукарт, Одеонсплац и Виктуалиенмаркт, а также в Seehaus в Английском саду. По словам организаторов, на каждом метре шириной 1,20 метра помещается около 100 подписей. Если места не хватит, будет запасной третий рулон.

В прошлый уик-энд прошла тестовая акция - около 3000 человек подписали на Виктуалиенмаркте и Мариенплац.

После этого подписи будут оцифрованы, а оригинальные рулоны добавлены в коллекцию Музея города Мюнхена. Что такое ставка, пока держится в секрете. В любом случае планируется финальное мероприятие.

Инициатива бывшего мэра Мюнхена от СДПГ Кристиана Уде и Рона Уильямса через их объединение "Не с нами" направлена на сбор 100 000 подписей против праворадикализма, антисемитизма и расизма. СДПГ своим нынешним проектом демонстрирует важность конкретных действий против растущей волны ненависти и экстремистских идей.

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