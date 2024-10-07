Удар в последнюю минуту нового футболиста из ФФБ

Боруссия Мёнхенгладбах продолжает свою неудачную серию, не набрав ни одного очка в матче против Аугсбурга, несмотря на гол, забитый Клеиндианстом, который был вызван в национальную команду. В свою очередь, Аугсбург может порадоваться своей значительной победе, которая помогла им выбраться из зоны вылета в Бундеслиге.

В матче Бундеслиги Аугсбург одержал победу над Боруссией Мёнхенгладбах со счетом 2:1 (1:0). Команда Джесса Торпупа одержала свою первую победу в сезоне на шестом туре, набрав всего четыре очка в первых пяти матчах.

Голы забили Кевин Шлоттербек (39.) и замененный Алексис Клод-Морис (65.) за Аугсбург, а Клеиндианст (72.) лишь сократил отставание для Гладбаха, несмотря на свой предстоящий вызов в национальную команду. Победа позволила Аугсбургу обогнать Гладбах в таблице, отправив последнего на дно после четырех подряд поражений в первых шести матчах.

Обе команды были вынуждены сделать замены из-за травм. Аугсбург выпустил Стивена Мунье вместо травмированного Рувена Варгаса, а тренер Гладбаха Герардо Сеоане выпустил Томаша Цванкары вместо Натана Нгуму. Кроме этих замен, команды сохранили свои основные составы.

Тем не менее, Аугсбург прервал свою повторяющуюся модель. В отличие от первых 15 минут предыдущих пяти матчей, Аугсбург не пострадал в первые 15 минут и стал все смелее атаковать.

Несколько опасных моментов в начале

Больше ничего, кроме безобидных попыток от Димитриоса Гайаннулиса (18.) и Филиппа Тица (19.), не радовало фанатов Гладбаха более получаса, пока они не увидели опасный удар. Удар, которого все ждали, пришелся от Клеиндианста (31.), но он не попал в цель из-за большого расстояния. Через мгновение он получил жесткий урок от Шлоттербека, чей смелый удар отскока невероятным образом взмыл в верхний угол.

Первый тайм, который казался скучным, как будто дал обеим командам новый мандат: Цванкара (47.) и Клеиндианст (63.) едва не воспользовались шансами для Гладбаха, в то время как Гайаннулис (54.) был близок к голу для Аугсбурга. Клод-Морис забил гол вскоре после своего выхода, а Клеиндианст сократил отставание головой после углового.

После победы со счетом 2:1 над Боруссией Мёнхенгладбах ФК Аугсбург поднялся в таблице Бундеслиги, обойдя своих соперников. Несмотря на гол, забитый Клеиндианстом для Гладбаха, это не помешало им потерпеть четвертое подряд поражение в шести матчах, оставив их на грани появления на дне таблицы.

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