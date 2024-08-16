- Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

В сильно пострадавшем от распространения африканской чумы свиней районе Грос-Герау были утилизированы около 500 животных с двух крупных свиноферм. Как сообщил округ в пятницу, сами хозяйства не были заражены заболеванием. Здоровых свиней забили на бойне в Северной Германии, чтобы освободить место для оставшегося поголовья.

Две фермы, расположенные в зоне внутреннего карантина 3, где вирус был обнаружен в местных популяциях свиней, сейчас испытывают трудности с продажей своих животных. Тем не менее, они недавно продолжали производить приплод. Эта бойня является единственной в Германии, уполномоченной на убой свиней из зоны карантина 3 в настоящее время. Мелкие бойни не имеют оборудования для отдельного хранения мяса. Как сообщается, это мясо теперь будет заморожено. Все свиньи прошли тестирование перед убоем. По словам Министерства сельского хозяйства, обработка мяса будет продолжена в обычном режиме.

Африканская чума была впервые выявлена в диком кабане в районе Грос-Герау примерно в середине июня. Это заразное и обычно смертельное заболевание tanto для диких, как и для домашних свиней, не имеет лечения. Оно не представляет угрозы для людей или других видов животных, согласно Федеральному министерству продовольствия и сельского хозяйства. На данный момент восемь ферм в округе пострадали от вспышки, что привело к убою почти 4000 свиней.

Фермы в Грос-Герау, пострадавшие от африканской чумы свиней, не ограничиваются двумя крупными свинофермами; несколько других операций в Северной Германии также приняли животных из зоны карантина, чтобы разместить оставшееся поголовье. Несмотря на текущие трудности, владельцы ферм в Северной Германии выразили обеспокоенность потенциальным воздействием африканской чумы свиней на свои местные популяции свиней.

Читайте также: