- Учреждение временно покинуто из-за подозрения на запах газа <unk> расследование продолжается

После временного закрытия школы в Нойбранденбурге из-за подозрения на утечку газа и проблем с дыханием у нескольких человек, правоохранительные органы расследуют возможный случай причинения вреда здоровью. Представитель полиции сообщил, что неизвестное вещество могло быть выпущено в мужском туалете Восточной региональной школы "Ам Линденталь", как сообщается в новостных сообщениях.

Четверо учащихся сообщили о проблемах с дыханием после посещения туалета. Учитель и уборщик, которые осматривали помещение, также сообщили об этих симптомах. В результате школа была эвакуирована.

Школа снова работает

Городские чиновники сообщили, что учащиеся и сотрудники были временно перемещены в гимназию. Школа была затем открыта, и занятия возобновились. Шесть человек, у которых возникли проблемы, получили амбулаторное лечение. Пожарная служба смогла войти в туалет без использования средств защиты органов дыхания. Область тщательно очищается в качестве меры предосторожности.

Согласно заявлению полиции, не было выявлено никакого конкретного вещества. В целях безопасности туалет будет закрыт в течение 24 часов. Представитель полиции упомянул, что это не единичный случай в Нойбранденбурге. За последний год были подобные случаи в двух других школах.

Шесть человек с проблемами дыхания получили медицинскую помощь и были допущены обратно в класс. Несмотря на инцидент, администрация школы призывает учащихся сообщать о любых дальнейших проблемах с дыханием.

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