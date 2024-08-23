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Федеральные земли ГерманииНовостиБюджетные

Учредитель был прошен представить план мандата, направленного на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия радиации ионизирующего характера.

Борьба с многочисленными обязанностями при нехватке фондов? Многие районы находятся в финансовом дефиците. Некоторые расходы остаются неоплаченными, предупреждают. Федеральное управление обвиняют в этом.

 and  Carmen Simpson
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Президент советов графства выражает обеспокоенность по поводу выхода Финансового отчета.
Президент советов графства выражает обеспокоенность по поводу выхода Финансового отчета.

- Учредитель был прошен представить план мандата, направленного на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия радиации ионизирующего характера.

Без финансовой помощи от правительства земель, округам предсказывают финансово мрачный 2025 год, как заявил Йоахим Вальтер, президент их ассоциации. К концу года их существующие резервы, скорее всего, будут исчерпаны, что повлияет на бюджет 2025 года и усложнит финансовое положение. В общем, бюджеты округов движутся к резкому спаду.

По оценкам, до 80% округов могут столкнуться с трудностями в покрытии своих расходов собственными доходами в этом году. Ожидаемое снижение обычных доходов округов составляет около 229 миллионов евро по сравнению с первоначальным планом.

Ассоциация впервые суммировала эти цифры в только что выпущенном отчете о финансах округов, который дает обзор ключевой статистики, полезной для оценки финансового состояния округов.

Финансовое бремя является структурным, а не циклическим

Красные цифры округов больше не являются в основном результатом сложной экономической ситуации в Германии, предупредила ассоциация. Вместо этого проблема имеет структурный характер, так как рост обязательств округов и связанных с ними затрат опережает любое финансовое возмещение от федерального или государственного правительства, например, в сфере здравоохранения в больницах.

Однако округа не могут игнорировать свои законные обязанности или обязательные стандарты, установленные для них. "Идея о том, что муниципалитеты могут просто экономить на своих обязательных задачах, часто предлагаемая в политических кругах, является как дешевой, так и рискованной", - сказал Вальтер. Вместо этого федеральное и государственное правительства должны стремиться достичь баланса между обязательствами округов и выделяемыми им ресурсами. "Ситуация стала настолько серьезной, что муниципальное самоуправление находится под угрозой", - заявил Вальтер.

Округа и муниципалитеты требуют пакета экстренной помощи

В этих обстоятельствах Вальтер также повторил призыв округов, городов и муниципалитетов о пакете экстренной помощи на 2024 финансовый год. Он должен покрыть различные расходы, в том числе некоторые из затрат, связанных с размещением беженцев и инвестиций в полный день ухода в начальных школах. Представители муниципалитетов также неоднократно подчеркивали критическое финансовое положение больниц, на которые округа уже предоставили 790 миллионов евро поддержки в этом году.

До сих пор государство отклонило требования округов и муниципалитетов, назвав их "невыполнимыми". С точки зрения министерства земли, муниципалитеты лучше подготовлены, чем другие федеральные земли, и у них также есть дополнительные задачи, которые не всегда финансируются должным образом.

В свете ожидаемых финансовых трудностей ассоциация призывает к более справедливому распределению ресурсов от федерального и государственного правительств для облегчения бюджетной нагрузки на округа. Несмотря на отказ государства от их требований, округа продолжают призывать к пакету экстренной помощи в 2024 финансовом году, ссылаясь на насущные расходы, такие как размещение беженцев и инвестиции в полный день ухода в начальных школах.

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