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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Учителей обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Опекуна якобы владел десятками тысяч детского и подросткового порнографических изображений и видео. Однако это не самое серьезное обвинение в отношении мужчины.

 and  Max Becker
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Региональный суд Baden-Baden должен решить, следует ли разрешить обвинение против воспитателя...
Региональный суд Baden-Baden должен решить, следует ли разрешить обвинение против воспитателя детского сада.

- Учителей обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Мужчина предстал перед прокуратурой в Баден-Бадене по обвинению в тяжких сексуальных преступлениях против детей после того, как, якобы, атаковал двух мальчиков. На тот момент 19-летний подозреваемый якобы записывал видео и фотографии инцидентов, которые произошли в его квартире в 2015 году. Один из неопознанных жертв, как считается, был не старше 10 лет, другой - между 10 и 12. Теперь Региональный суд Баден-Бадена должен решить, позволить ли обвинительное заключение и назначить дату суда.

В более раннем заявлении полиция и прокуратура заявили, что преступления не были связаны с профессиональной деятельностью мужчины. Сначала было неясно, работал ли он уже в 2015 году в качестве опекуна и где он жил в то время. Полиция Берлина арестовала его в марте, и он находится под стражей.

Кроме обвинений в насилии над детьми, прокуратура обвиняет теперь 28-летнего мужчину в распространении файлов с детской порнографией через службу мгновенных сообщений неизвестным пользователям. Расследование выявило 4150 файлов изображений и 2864 видеофайла с детской порнографией, а также 12333 файлов изображений и 11625 видеофайлов с подростковой порнографией на изъятых носителях.

Ранее сообщалось, что полиция расследовала мужчину за хранение и распространение детской порнографии, во время чего возникло сильное подозрение в тяжких сексуальных насильственных действиях против детей.

Полиция сыграла решающую роль в аресте подозреваемого, так как арестовала его в марте. Во время первоначального расследования полиция подозревала мужчину в тяжких сексуальных насильственных действиях, а также в хранении и распространении детской порнографии.

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