- Учителя в Бранденбурге часто испытывают проблемы со здоровьем.

Детские сады и ясли Бранденбурга имеют одни из самых высоких показателей больничных дней среди сотрудников по всей стране, согласно исследованию. В этих учреждениях в среднем в 2023 году было 35 дней отсутствия на работе из-за болезни, по сравнению с примерно 30 днями в среднем по стране, согласно исследованию Фонда Бертельсмана. В Берлине сотрудники берут больше дней, в среднем около 36 дней. Мекленбург-Передняя Померания примерно на уровне Бранденбурга. Процент больничных дней в Бранденбурге также был выше среднего показателя по стране около 8%. Исследование проанализировало данные от страховой компании DAK. В 2023 году работники детских садов чаще всего брали больничный из-за респираторных инфекций и проблем со здоровьем.

Детские сады в замкнутом цикле

По словам Анетты Шtein, эксперта по дошкольному образованию в Фонде Бертельсмана, "Многие детские сады находятся в замкнутом цикле: из-за растущего числа больничных дней все больше специалистов отсутствуют на работе, что еще больше увеличивает нагрузку на оставшихся сотрудников. Мало внимания уделяется качественному дошкольному воспитанию, обучению и воспитанию".

Согласно фонду, важно финансово поддерживать квалифицированный персонал на все периоды отсутствия и установить законодательные нормы для этого. В настоящее время лишь немногие федеральные земли имеют конкретные руководства по надежному замещению.

Исследование охватывало различные профессии в сфере ухода за детьми и образования, в том числе нянь, аукпаев и воспитателей в семьях и детских деревнях.

Высокий уровень заболеваемости в детских садах и яслях Бранденбурга способствует высокой нагрузке на оставшихся сотрудников, так как часто отсутствуют специалисты из-за болезни. Чтобы прервать этот цикл и гарантировать высокое качество дошкольного воспитания, обучения и воспитания, необходимо финансово поддерживать квалифицированный персонал во время их отсутствия и ввести строгие законодательные нормы для надежного замещения.

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