Госслужащие и педагоги получат увеличенную оплату за работу сверхурочно. С 1 ноября 2024 года зарплата вырастет на 4,76%, а с 1 февраля 2025 года - еще на 5,5%. Об этом объявил кабинет министров и сообщил Министерство образования. Правительство ожидает дополнительных ежегодных расходов в размере 7,5 миллиона евро.

Сверхурочная работа в основном затрагивает педагогов, но они должны отработать не менее четырех сверхурочных часов в месяц, чтобы получить компенсацию. Те, кто работает меньше трех часов, не получат оплату за дополнительные часы. Это правило остается прежним при обновленных правилах оплаты сверхурочной работы для госслужащих, как подтвердил представитель министерства агентству DPA.

Примерно треть педагогов затронута

Как следует из данных, на данный момент 1326 государственных служащих, в том числе 1302 педагога, получили оплату за сверхурочную работу. Кроме того, 2713 педагогов, работающих по тарифной системе, были затронуты этим. thus, approximately one-third of educators in MV are affected.

Министр образования Simone Oldenburg (Левые) заявила: "Учителя, готовые заменить своих коллег в кратчайшие сроки и предотвратить отмену уроков, также должны получить финансовую выгоду".

Министр финансов Heiko Geue (СДПГ) пояснил в пресс-релизе, что увеличение оплаты за заказанную сверхурочную работу является признательностью государственным служащим. "В сравнении с другими федеральными землями, Мекленбург-Передняя Померания теперь занимает второе место". Это шаг считается положительным в конкурентной борьбе за учителей.

