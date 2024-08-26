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Учитель "Балтимор" Джо Д'Алесандрис скончался в возрасте 70 лет.

Балтиморские Рэйвенс с сожалением сообщили воскресенье, что их тренер линии нападения, Джо Д'Алессандрис, скончался в возрасте 70 лет.

 and  Viktoria Klein
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Джо Д'Алессандри следит перед матчем на звание чемпиона АФК, когда Балтиморские вороны встречаются...
Джо Д'Алессандри следит перед матчем на звание чемпиона АФК, когда Балтиморские вороны встречаются с Канзас Сити Чифс 28 января.

Учитель "Балтимор" Джо Д'Алесандрис скончался в возрасте 70 лет.

Недавно команда объявила, что Д'Алессандрис был госпитализирован из-за серьезного заболевания и ему потребуется длительное лечение. Джон Харбaugh, главный тренер Рейвенс, раскрыл, что Д'Алессандрис перенес операцию летом и у него возникли некоторые осложнения.

Д'Алессандрис был частью Рейвенс с 2017 года, его тренерская карьера насчитывает 45 лет. Его путь включал работу в Канадской футбольной лиге, Всемирной лиге и колледжном футболе, прежде чем он перешел в НФЛ. Он работал ассистентом тренера в Канзас-Сити Чифс, Баффало Биллс и тогдашних Сан-Диего Чарджерс, прежде чем присоединиться к Балтимора.

В заявлении, выпущенном в воскресенье, Харбaugh выразил свои чувства, сказав: "Тренер 'Джо Д' был человеком чести и веры. Он делал нас лучше всех. Он был нашим чтецом во время командной мессы и был любим всеми здесь. Он был отличным тренером и хорошим человеком - таким, которым гордишься, называя его другом. Я уважал его, любил его и буду скучать по нему, потому что 'Джо Д' был источником радости".

Затем Рейвенс наняли Джорджа Уорхопа на временной основе, чтобы занять место Д'Алессандриса.

В этот грустный день для Балтимор Рейвенс их генеральный менеджер Эрик ДеКоста поделился своими чувствами, сказав: "Сегодня день скорби для Балтимор Рейвенс. 'Джо Д' был скалой, великим тренером и еще лучшим человеком. Он страстно относился к команде, демонстрируя неукротимое желание добиться успеха, одновременно проявляя настоящую заботу о своих игроках.

Я буду всегда помнить, как стоял рядом с Джо на поле для тренировок, наблюдая, как он работает со своими игроками. Тренер был воплощением учителя и друга, и я буду сильно скучать по нему. Наши мысли и молитвы с его дочерьми и семьей, а также со всеми, кого коснулся невероятный дух Джо".

Несмотря на проблемы со здоровьем, страсть Д'Алессандриса к спорту осталась непоколебимой, и он часто делился своими мыслями и советами с другими тренерами в больнице.

После выздоровления Д'Алессандрис выразил желание вернуться в спорт, к которому он так привязан, обещая и дальше вдохновлять свою команду и делиться своим богатым опытом.

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