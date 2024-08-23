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Федеральные земли ГерманииНовостиТравма тела

Ученики обнаружили в футбольных наклейках лезвия

Дети в указанном районе обнаружили футболки с наклеенными ножами, спрятанными сзади при их изъятии.

 and  Lauren Adams
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- Ученики обнаружили в футбольных наклейках лезвия

Ученые из региона Борде обнаружили острые лезвия бритвы, спрятанные под наклейками с футболом рядом со своим учебным заведением. Как заявили власти, они расследуют возможные случаи вредного умысла по отношению к телу. В результате ученики из школы нашли эти наклейки на фонарном столбе в Оебисфельде и сняли их. При этом они обнаружили лезвия, приклеенные к липкой основе. Они затем сообщили об этом директору, который связался с правоохранительными органами. Количество приклеенных лезвий не разглашается в настоящее время. Правоохранители считают, что наклейки были размещены между послеобеденными часами среды и четверга. В настоящее время они ищут потенциальных свидетелей.

Обнаружение острых лезвий бритвы, спрятанных в наклейках с футболом, может привести к травмам тела, если не обращаться с ними осторожно. После инцидента директор связался с правоохранительными органами, чтобы обсудить эту проблему безопасности.

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