- Ученик распространяет фальшивые деньги среди сверстников.

В школе в Кирхберге, подчиненной округу Цвиккау, ходят слухи о студенте, который распространяет поддельные деньги среди своих одноклассников. Как сообщают власти, этот предполагаемый акт дошел до местной пиццерии в Вердау, где 14-летний подросток использовал поддельную купюру для оплаты.

Похоже, что учащийся, стоящий за распространением фальшивых денег, может избежать наказания. Причина в том, что сам факт обладания поддельными деньгами не является преступлением. Озабоченный учитель выступил вперед, что привело к тому, что полиция конфисковала около 1400 евро поддельных банкнот.

Полиция предупреждает о так называемых 'развлечениях' или 'розыгрышах' с поддельными деньгами. Эти фальшивые банкноты, которые иногда можно легко найти в Интернете, часто приобретаются без злого умысла; они используются для развлечения или чтобы произвести впечатление в социальных сетях. Однако их использование в реальных транзакциях является незаконным.

Инцидент с фальшивыми деньгами в школе Кирхберга привлек внимание за пределами школьных стен. Поддельные банкноты, первоначально распространенные среди учеников, позже были использованы в покупке в местной пиццерии Кирхберга.

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