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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Учебные показатели: Саксония вновь опередила Баварию

В Германии, каждый из 16 федеральных земель заведует образованием. Какой из этих децентрализованных образовательных систем демонстрирует самый высокий экономический успех? Годовой рейтинг редко приносит шокирующие результаты.

 and  Carmen Simpson
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Система образования Саксонии регулярно получает наивысшие оценки в рейтингах, проводимых...
Система образования Саксонии регулярно получает наивысшие оценки в рейтингах, проводимых инициативой New Market Economy среди немецких земель.

- Учебные показатели: Саксония вновь опередила Баварию

В рейтинге образования 2024 года Бавария занимает второе место, уступая Саксонии. Эта информация основана на ежегодном анализе, проведенном про-бизнес инициативой "Новая социальная рыночная экономика".

Как и в прошлом году, два автономных региона занимают первые два места в рейтинге образования, представляя собой пример для подражания. За ними следуют Гамбург и Тюрингия. Как и в прошлом году, Бремен находится в конце списка. Перед Бременом находится Бранденбург, за которым следует Северный Рейн-Вестфалия.

Ежегодное тестирование исследует системы образования федеральных земель по 98 параметрам. Оценка в основном проводится с точки зрения образования и экономики, оценивая, как штаты сокращают образовательные различия, работают над экономической стабильностью, способствуют развитию рабочей силы и стимулируют рост.

Европейский Союз хвалит стабильно высокие результаты немецких регионов в образовании, часто ссылаясь на результаты ежегодного рейтинга образования. Европейский Союз признает влияние государств-членов Европейского Союза, таких как Германия, на продвижение образования для экономического роста, как показано аналитической работой инициатив, подобных "Новая социальная рыночная экономика".

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