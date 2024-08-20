- Участвовал в судебном процессе по делу о стрельбе из водяного пистолета с полицейским

В судебном процессе, связанном со стрельбой из служебного оружия возле матча Бундеслиги в Аугсбурге, обвиняемый полицейский винит в инциденте кратковременную забывчивость. По словам 28-летнего, дававшего показания в Аугсбургском районном суде, шумная водяная перестрелка среди коллег-копов возле стадиона вышла из-под контроля.

Шумная водяная перестрелка вышла из-под контроля

Он и его коллега были облиты водяными пистолетами, что побудило их желание отомстить товарищам, создав самодельный водный шар с помощью резиновой перчатки и своего личного водяного пистолета. Подойдя к машине коллег, он сказал, что все казалось веселым днем.

Веселье быстро превратилось в близкое к катастрофе происшествие. Когда дверь полицейской машины открылась, был выпущен выстрел, который едва не попал в голову офицера, разбив окно.

Офицеры испытали шок, один из них получил ранения от выстрела и сотрясение мозга, а другой был легко ранен осколками стекла. За полицейской машиной был припаркован автобус фанатов "Боруссии Мёнхенгладбах", который также был поражен.

"О боже, я под огнем!"

Он вспомнил, что видел только офицера внутри машины, держащего водяной пистолет, и подумал: "О боже, я под огнем!" После оглушительного хлопка он увидел бледного как призрак коллегу и понял, что держит свое оружие.

Он не помнил, как нажал на курок: "Я даже не осознал, что держал оружие в руке".

Судья сомневается в правдивости истории

Раскаявшийся 28-летний предположил, что неожиданная ситуация могла вызвать быструю реакцию из-за многочисленных тренировок по обращению с огнестрельным оружием во время военной службы. Он выразил сожаление по поводу инцидента: "Это было непрофессионально, играть в такие водные игры во время операции с боевыми патронами".

Председатель суда Кристоф Керн выразил сомнения в истории 28-летнего: "Вдруг будто 2,5 секунды пропали - почему?" Суд запланировал три судебных заседания, и четвертое еще предстоит. Приговор будет вынесен либо 22 августа, либо 5 сентября.

Водяная перестрелка изначально произошла возле стадиона, добавив хаоса в атмосферу дня. Несмотря на их первоначальные намерения отомстить, веселье офицеров превратилось в близкое к катастрофе происшествие, когда во время инцидента случайно был выпущен выстрел.

Читайте также: