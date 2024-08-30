- Участница турнира " Ветекам " завоевала бронзовые и серебряные медали в соревнованиях по настольному теннису

Пловцы празднуют: дебютант Морис Ветекан завоевывает первую медаль Германии в бассейне на Арене Ла Дефанс, заняв третье место в заплыве на 100 метров брассом. 18-летний юноша, родившийся с левой рукой, воскликнул: "Ух, это невероятное чувство!"

Затем дуэт по настольному теннису Стефани Греб и Юлиане Вольф почти завоевали золото, но уступили в финале 1:3 Китаянкам Вэньжуань Хуан и Ючэнь Цин. Тем не менее, они ушли с арены в Париже с серебром и широкими улыбками. "Мы были так близко. С каждым минувшим мгновением, наше удовлетворение серебром растет. Сегодня мы можем праздновать", - сказала Вольф.

Их товарищи по команде Валентин Баус и Томас Шмидбергер также обеспечили, по крайней мере, серебро из Парижа. Они победили Турцию в напряженном полуфинале 3:2 и будут бороться за золото в субботу (14:00). "Еще один напряженный матч. Пока все идет хорошо", - прокомментировал Шмидбергер. Немецкий дуэт одержал победу в пяти сетах, как и в четвертьфинале. "Они пытаются вывести меня из себя или, возможно, развлечь публику. Как бы то ни было, они преуспевают", - рассмеялся тренер Волькер Циглер.

Пловчихи Таня Шольц и Верена Шотт закончили день без медалей. Шотт заняла седьмое место в заплыве на 200 метров в личном многоборье, улучшив свое время на шесть секунд. "Я тот человек, который выступает лучше по ходу гонки", - сказала 35-летняя Шотт, чья тренировка была серьезно нарушена из-за тяжелого респираторного заболевания. Тем не менее, у нее еще есть шансы проявить себя.

Шольц заняла восьмое место, но ей пришлось соревноваться в другой категории из-за недостатка конкуренции в своей. "Мало гонок в более мелких стартовых классах. Нужно больше включения, чтобы все могли соревноваться", - отметила Шотт.

"Не наш день"

Женская команда по баскетболу на колясках также неудачно начала, проиграв США 44:73. "Возможно, сегодня не наш день, но это нормально. Мы верим, что можем показать свой настоящий потенциал в следующей игре", - сказала 24-летняя Лиза Бергенталь, критикующая решение своей команды и неудачу.

С другой стороны, команда по сидячему волейболу начала лучше, победив Бразилию 3:0. "Я не ожидал такого исхода", - признался тренер Кристоф Герцог после неожиданной победы. "Мы ударили в нужные моменты. Это была заслуженная победа".

Несмотря на сильную игру в полуфинале, дуэт по настольному теннису Юлиане Вольф и Стефани Греб не смогли обыграть Китай и завоевать золото, довольствуясь серебром. Позже, во время интервью, Вольф сказала: "Даже как волк, я научилась видеть серебряную линию, и сегодня мы можем праздновать наше второе место".

Читайте также: