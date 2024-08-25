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Федеральные земли ГерманииНовостиСинсхайм

Участники выразили признательность за демонстрации болельщиков в Хоффенхайме

Разлад между фанатской базой ТSG Хоффенхайма и club футбольного клуба Хазенхюттль является очевидным. После победы надチーム Kiel, 그리샤 프름엘 сознательно отказывается занять посредническую позицию в составе команды.

 and  Yaroslav Smith
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Болельщики Пайпа ищут способы выразить недовольство руководством клуба посредством баннеров
Болельщики Пайпа ищут способы выразить недовольство руководством клуба посредством баннеров

- Участники выразили признательность за демонстрации болельщиков в Хоффенхайме

Полузащитник Гриша Прёмель не считает футболистов ТСГ 1899 Хоффенхайм решением проблемы с фан-клубом. «Я думаю, как команда, мы не идеальные люди для этого», — заявил 29-летний вице-капитан после победы в Бундеслиге со счетом 3:2 над «Гольштейн Киль».

«Мы должны признать недовольство фанатов в какой-то степени. Тем не менее, мы рады, когда они поддерживают наши голы и нас. Фанаты знают, насколько мы зависим от них», — добавил он.

Поддерживающие ТСГ фанаты протестовали против недавних решений клуба, в том числе ухода главного тренера Александра Розена, с помощью многочисленных баннеров. Не было никаких оскорбительных замечаний. Фанаты на южной трибуне не издавали своих обычных громких криков поддержки игроков ТСГ на протяжении всего матча на стадионе в Зинсхайме. Они праздновали только после финального свистка.

«Где ваша акция протеста?»

Руководство ТСГ не исключало возможность того, что небольшая группа из 20-40 ультрас с оскорбительными баннерами может сорвать матч. «Ты тот, кто хочет акцию протеста, так что ты не выглядишь глупо», — гласил один баннер. И он был адресован руководству: «Где ваша акция протеста?»

Тренер Пеллегрино Матараццо был осторожен в отношении инцидентов. «Моя ответственность лежит на команде, и это то, что я могу контролировать. И команда сегодня очень решительно начала Бундеслигу», — заключил он.

Несмотря на протесты фанатов на стадионе в Зинсхайме, Гриша Прёмель и его товарищи по команде оценили поддержку фанатов во время своих голов и праздновали с ними после матча. Несмотря на продолжающиеся конфликты, следующий матч ТСГ 1899 Хоффенхайм состоится в Зинсхайме.

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