- Участники, получившие травмы, получили отсрочку в Эльверсберге.

Встреча между SV Эльверсберг и «Дармштадт 98» была временно приостановлена из-за медицинского инцидента на поле. Защитник Эльверсберга Флориан Ле Жонкур неудачно приземлился на руку после столкновения голов, что указывало на возможную серьезную травму. Его сразу же осмотрели на поле в течение нескольких минут, он, казалось, испытывал сильную боль, ему также была сделана анестезия на поле. Игра была приостановлена на около 20 минут.

Организаторы укрыли штрафную площадь полотенцами, пока медицинский персонал оказывал помощь Ле Жонкуру. Позже он был вынесен с поля на носилках под аплодисменты зрителей и увезен из стадиона на скорой помощи. В момент остановки игры Эльверсберг лидировал со счетом 3:0.

После паузы в игре из-за травмы Ле Жонкура рефери объявил, что матч возобновится после получения разрешения от медицинской команды. Другие сооружения, в том числе портативные туалеты и разминочные зоны, были временно использованы, чтобы дать игрокам возможность сходить в туалет или размяться, так как перерыв, скорее всего, продлится дольше обычного.

Читайте также: