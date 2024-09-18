Участник гонки на мотоциклах подвергается серьезному штрафу <unk> власти ищут идентифицированного человека

По данным властей, это довольно необычно: мотоциклист, проносящийся через Рюссельсхайм, был пойман на камеру не менее 15 раз. Кажется, он считает, что его не поймают.

Власти в Рюссельсхайме идентифицировали самоуверенного мотоциклиста, которого поймали на камеру 15 раз. Учитывая, что скоростные камеры обычно снимают с передней части и мотоциклы не имеют номерных знаков, похоже, райдер думал, что он сможет избежать обнаружения. В некоторых случаях его ловили на превышении скорости дважды в один день, согласно отчету города.

Местное управление общественной безопасности смогло выследить молодого мотоциклиста благодаря его повторным правонарушениям между серединой июня и концом июля. Эти правонарушения включали превышение скорости до 131 км/ч в зоне 50 км/ч. В результате он теперь faces не менее 2 лет и 7 месяцев disqualification от вождения, штраф в размере €17,000 и 22 штрафных балла во Фленсбурге. Из 15 случаев нарушения правил дорожного движения и штрафов 11 уже подтверждены в судебном порядке, и могут быть добавлены дополнительные из-за продолжающихся процедур.

Представитель правительства в Касселе, где находится центральное хesianское бюро штрафов, сказал: "Это довольно необычно". Бюро штрафов обрабатывает примерно 1,4 миллиона дел в год. Полиция Рюссельсхайма нашла мотоциклиста с помощью тщательного анализа видеозаписей с камер контроля скорости, а затем патрульная машина заметила разыскиваемого мотоциклиста. "Наши офицеры отлично справились с поимкой нарушителя скорости", - сказал мэр Патрик Бургардт.

К сожалению, город не раскрыл точный возраст мотоциклиста. Национальная база данных поведения водителей, поддерживаемая Федеральным управлением автотранспорта во Фленсбурге, записывает дорожные правонарушения, такие как превышение скорости или использование мобильного устройства во время вождения. В зависимости от тяжести правонарушения начисляется от 1 до 3 баллов. Как только водитель набирает 8 или более баллов, его лицензия приостанавливается.

Повторные случаи правонарушений в дорожном транспорте со стороны мотоциклиста облегчили властям его идентификацию. Несмотря на то, что камеры контроля скорости часто не могут заснять номерные знаки мотоциклов из-за их положения, постоянное пренебрежение мотоциклиста правилами дорожного движения привело к его идентификации.

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