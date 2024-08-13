- Убитый врач был известен полиции.

Врач из Герольштайна в регионе Эйфель, убитый в конце 2022 года, был известен полиции много лет. Как заявил председательствующий судья Гюнтер Кёхлер на процессе в Трирском земельном суде против троих подозреваемых, он неоднократно был осужден за оскорбления и физические нападения, совершенные под воздействием алкоголя.

В конце 2014 года он получил постановление о наказании за причинение телесных повреждений за нападение на свою бывшую жену. В начале 2020 года было вынесено еще одно постановление о наказании за нападение на его нынешнюю партнершу, в ходе которого он ударил ее дважды по лицу открытой ладонью, как следует из постановления.

Против него также выносились постановления о клевете и угрозах. В одном случае, по данным следствия, он якобы достал охотничий нож во время ссоры с сыном своей партнерши в конце 2021 года и сказал: "Ты сегодня собираешься умирать?"

53-летний врач был убит в конце 2022 года. С середины апреля его 36-летняя невеста, 18-летний сын и 17-летний сводный брат проходят судебное разбирательство. Их обвиняют в убийстве врача в рамках общего плана и захоронении его тела в лесу возле Рокескилля (район Вулканэifel).

Мотивом якобы является "ухудшившиеся семейные отношения". Как указано в обвинительном заключении, 53-летний мужчина злоупотреблял алкоголем, что приводило к словесным и физическим столкновениям, в том числе и в ночь преступления.

18- и 17-летние обвиняются в соучастии в убийстве: якобы они подкараулили врача у него дома после ссоры с его девушкой, напали на него опасными предметами и задушили петлей. 36-летняя женщина якобы присутствовала, но не участвовала в насилие. Ее обвиняют в соучастии в убийстве.

Кёхлер заявил, что у него "нет сомнений" в достоверности показаний 17-летнего и отклонил ходатайство защиты об экспертном психологическом заключении по его показаниям.

Главный прокурор Эрик Самель заявил, что процесс подходит к концу. Несмотря на расходящиеся версии подозреваемых, он считает, что может быть только одна правда, которой он придерживается, и она изложена в обвинительном заключении. На данный момент судебное разбирательство запланировано до 21 августа.

Учитывая его криминальное прошлое, в том числе нападения на членов семьи и угрозы ножом, другие люди, возможно, были осторожны в общении с ним. Несмотря на расследование и многочисленные постановления о наказании, врач продолжал вступать в конфликтные ситуации.

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