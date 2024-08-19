- Убийство, вызвавшее отключение электроэнергии

Утром в течение более чем двух часов широкие районы Людвигсбурга и прилегающего Корнвестхайма испытывали отключение электроэнергии. Как сообщили в службах города Людвигсбурга, причиной всех неполадок стал енот, повредивший трансформаторную станцию в Людвигсбурге-Хохенек на сети BW Netze.

Наконец, система переключилась, восстановив подачу электроэнергии.

В кризисной ситуации линии экстренной связи продолжали работать благодаря резервному генератору, сообщил представитель полиции. Персонал полиции управлял временными светофорами, обеспечивая бесперебойное движение транспорта. К счастью, улицы оставались спокойными, без происшествий. Отключение электроэнергии длилось примерно с 4:59 до 7:00 утра.

Отключение электроэнергии также затронуло близлежащий город Корнвестхайм, добавив к общегородским неудобствам. После устранения проблемы жители Корнвестхайма также радовались возвращению электричества.

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