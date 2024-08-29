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ПанорамаНовостиСуд первой инстанции

Убийство в утопии отдыха - трагедия для наследника кинозвезды

После убийства немецкого бизнесмена в Таиланде прошлым летом еще одно отвратительное деяние вызвало общее возмущение. К счастью, это дело уже решено: Значимый человек признан виновным.

 and  Grigoriy Williams
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Корпус в questãoe, не только сын известного киноактёра, также является значимым воспитателем в...
Корпус в questãoe, не только сын известного киноактёра, также является значимым воспитателем в испанcком обществе.

- Убийство в утопии отдыха - трагедия для наследника кинозвезды

Эмоциональный Уход из Суда Кох Самуи

С очевидными эмоциями испанский актер Родольфо Санчо покинул Региональный суд Кох Самуи и обратился исключительно к испанским журналистам: "Теперь все о продолжении борьбы, всегда о продолжении борьбы". Несколько минут назад его 30-летний сын получил пожизненный срок за убийство колумбийского пластического хирурга в этом тропическом раю. Приговор был вынесен в присутствии репортеров и съемочных групп из Испании, Колумбии и других стран.

Осужденный Инфлюенсер Социальных Сетей

30-летний повар и влиятельный личность социальных сетей Даниель Санчо был признан виновным после года со дня смерти 44-летнего колумбийца, как сообщают RTVE и другие СМИ, а также юридическая команда Санчо. Он также обязан выплатить семье жертвы 4 миллиона бат (приблизительно 105 000 евро) в качестве компенсации.

Апелляция против приговора может быть подана в Апелляционный суд и, в конечном итоге, в Верховный суд Таиланда. Юридическая команда Санчо заявила о намерении обжаловать решение. "Мы будем обжаловать. Мы не ожидали такого сурового приговора", - заявила адвокат Кармен Бальгафон журналистам. Несмотря на это, Санчо мог получить смертный приговор. Родольфо Санчо, имеющий 20-летнюю карьеру актера, в том числе в триллере "Человек из Рима - Ватиканский код", хранил молчание по поводу приговора.

Убийство Немца До Инцидента

Жестокий акт вызвал возмущение в Таиланде год назад, в том числе из-за того, что он произошел всего месяц спустя после обнаружения тела немецкого бизнесмена в курортном городе Паттайя.

На Кох Пхангане, популярном среди любителей вечеринок и расположенном рядом с Кох Самуи, останки колумбийского пластического хирурга были обнаружены в начале августа 2023 года. Среди прочего, череп был найден в мусорных мешках, а другие части тела были извлечены из моря. После сообщения о пропаже своего колумбийского друга Даниэль Санчо был арестован в качестве подозреваемого.

Санчо был признан виновным в умышленном убийстве, расчленении и сокрытии тела, а также в уничтожении улик. Его пожизненный срок был приписан сотрудничеству с тайскими властями, согласно RTVE. Он утверждал, что колумбиец умер в драке, но признал вину по другим пунктам.

Убийство и Расчленение на Пляже, После Вечеринки

Считается, что инцидент произошел 2 августа в бунгало возле пляжа, где полиция обнаружила следы крови жертвы. На следующий день испанца сняли на уличные камеры на мотоцикле с большим спортивным рюкзаком, предположительно с расчлененными частями тела на пляже.

До инцидента испанец приобрел пилы, ножи для разделки мяса, мусорные пакеты, чистящие средства, резиновые перчатки и нержавеющую стальную вату, как сообщали испанские СМИ, ссылаясь на следователей. Его сняли на камеры видеонаблюдения в супермаркете 1 августа. С помощью арендованной лодки Sancho, якобы, избавился от частей тела в море. После этого он якобы отпраздновал полнолуние на пляже с друзьями, вскоре после своего ареста.

Суд первой инстанции приговорил Даниеля Санчо к пожизненному заключению за убийство колумбийского пластического хирурга. В преддверии апелляции юридическая команда Санчо заявила: "Мы будем обжаловать. Мы не ожидали такого сурового приговора", имея в виду решение, принятое Судом первой инстанции.

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