- Убийство в Швабахе: нападающий еще не задержан

42-летнего мужчину зарезали насмерть в Средней Франконии после драки возле жилого дома. Полиция обыскала район места преступления в Швабахе возле Нюрнберга утром в понедельник с помощью вертолета и собак, но так и не нашла загадочного убийцу.

У 42-летнего были ранения на верхней части тела, а также другие травмы, сообщили в полиции. Его 40-летняя жена тоже пострадала, получила порезы на руках и ногах и была госпитализирована. К счастью, она не в критическом состоянии, заявил Михаэль Конрад, представитель полиции.

Она - главный свидетель

Следователи считают, что женщина вмешалась во время нападения на своего мужа. Конрад сказал СМИ: "Она - наш главный свидетель". Они хотят допросить ее как можно скорее, но не знают, когда она будет доступна, добавил Конрад.

Пока оружие не найдено, согласно сообщениям. По словам Конрада, на основании порезов на жертвах можно предположить, что использовался нож. Связь между нападавшим и жертвой все еще неизвестна. Время и место преступления не указывают на случайное нападение.

Слишком поздно для помощи

Полиция получила несколько экстренных звонков около 4:40 утра в понедельник о громкой ссоре на парковке перед высотным жилым домом, сказал Конрад. Когда полиция прибыла, 42-летний мужчина уже лежал безжизненно на земле. "К сожалению, было уже слишком поздно для оказания помощи".

Жертва и его жена жили в районе жилых домов и таунхаусов возле места преступления, узнали полицейские. Дополнительные подробности о жертве не были предоставлены Конрадом. Полиция планирует поговорить с семьей и друзьями жертвы, чтобы собрать информацию о возможном нападавшем.

На данный момент доступно только общее описание подозреваемого, сказал Конрад. Свидетели говорили о высоком, мускулистом мужчине в черном свитере. Полиция считает, что беглец не представляет опасности для других. Они ищут других свидетелей, которые могли бы что-то заметить возле места преступления или во время бегства подозреваемого.

Нападение произошло в Средней Франконии, примыкающей к Баварии. Подозреваемый, описанный как высокий и мускулистый, был последним замечен в черном свитере, и власти считают, что он, возможно, сбежал из района.

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