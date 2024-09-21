Убийство ребенка японского происхождения вызывает страх в Китае

В Китае, по дороге в школу, трагически погиб молодой японский ученик после того, как на него напали с ножом. Это трагическое событие может спровоцировать дипломатический кризис между двумя странами и вызвало беспокойство в японской общине. К сожалению, это не единичный случай.

Ребенок, 10-летний сын японского отца и китайской матери, ученик Шэньчжэньской японской школы, скончался в четверг утром от полученных ран, как сообщили японские официальные лица. Его нападавший, 44-летний китайский мужчина, был сразу же арестован полицией на месте преступления.

В ответ на это отвратительное деяние премьер-министр Японии Фумио Кисида описал его как "бесстыдное" и потребовал от Пекина предоставить полное объяснение как можно скорее. Специалист по иностранным делам Китая Линь Цзянь подтвердил, что расследование проводится, и Китай и Япония находятся в контакте, а Китай выразил свои соболезнования по поводу инцидента.

Точный мотив этого смертельного нападения неизвестен, согласно сообщениям BBC. Однако некоторые аналитики обеспокоены тем, что растущий национализм в Китае может привести к дальнейшим нападениям на иностранцев. В июне японская мать и ее ребенок были избиты в восточном городе Сучжоу, недалеко от японской школы, в результате чего погиб китайский мужчина, который героически пытался их защитить. В начале июня четыре американских учителя трагически погибли в результате ножевого нападения в северном городе Цзилинь. Китайские власти продолжают называть эти инциденты изолированными случаями.

Призывы к осторожности со стороны японских компаний

В свете этих событий японские власти просят китайское правительство гарантировать безопасность японских граждан. Крупные японские компании также советуют своим сотрудникам в Китае быть бдительными. Toshiba, Toyota и Panasonic, среди других, порекомендовали своим сотрудникам принять меры безопасности, в то время как Panasonic предлагает своим сотрудникам бесплатные билеты домой.

Китайские власти находятся под пристальным вниманием и пытаются одновременно успокоить японские общины и избежать серьезного дипломатического кризиса. Отношения между двумя странами остаются напряженными, несмотря на разногласия по историческим претензиям и территориальным спорам, которые сохраняются в течение многих лет.

После трагической гибели 10-летнего ребенка люди в Шэньчжэне оставили цветы у входа в японскую школу, как сообщают СМИ. Кроме того, некоторые японские школы в Китае связались с родителями, чтобы повысить уровень бдительности в ответ на инцидент.

Трагическая смерть 10-летнего ребенка произошла в Шэньчжэне, городе в Китае, подчеркивая чувствительность этого инцидента между двумя странами. Китайские власти связались с японскими официальными лицами, признавая инцидент и выражая свои соболезнования.

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