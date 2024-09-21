Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиКитай

Убийство ребенка японского происхождения вызывает страх в Китае

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Вдова размещали цветы в пресечении покойника подростка в Шэньчжэне
Вдова размещали цветы в пресечении покойника подростка в Шэньчжэне

Убийство ребенка японского происхождения вызывает страх в Китае

В Китае, по дороге в школу, трагически погиб молодой японский ученик после того, как на него напали с ножом. Это трагическое событие может спровоцировать дипломатический кризис между двумя странами и вызвало беспокойство в японской общине. К сожалению, это не единичный случай.

Ребенок, 10-летний сын японского отца и китайской матери, ученик Шэньчжэньской японской школы, скончался в четверг утром от полученных ран, как сообщили японские официальные лица. Его нападавший, 44-летний китайский мужчина, был сразу же арестован полицией на месте преступления.

В ответ на это отвратительное деяние премьер-министр Японии Фумио Кисида описал его как "бесстыдное" и потребовал от Пекина предоставить полное объяснение как можно скорее. Специалист по иностранным делам Китая Линь Цзянь подтвердил, что расследование проводится, и Китай и Япония находятся в контакте, а Китай выразил свои соболезнования по поводу инцидента.

Точный мотив этого смертельного нападения неизвестен, согласно сообщениям BBC. Однако некоторые аналитики обеспокоены тем, что растущий национализм в Китае может привести к дальнейшим нападениям на иностранцев. В июне японская мать и ее ребенок были избиты в восточном городе Сучжоу, недалеко от японской школы, в результате чего погиб китайский мужчина, который героически пытался их защитить. В начале июня четыре американских учителя трагически погибли в результате ножевого нападения в северном городе Цзилинь. Китайские власти продолжают называть эти инциденты изолированными случаями.

Призывы к осторожности со стороны японских компаний

В свете этих событий японские власти просят китайское правительство гарантировать безопасность японских граждан. Крупные японские компании также советуют своим сотрудникам в Китае быть бдительными. Toshiba, Toyota и Panasonic, среди других, порекомендовали своим сотрудникам принять меры безопасности, в то время как Panasonic предлагает своим сотрудникам бесплатные билеты домой.

Китайские власти находятся под пристальным вниманием и пытаются одновременно успокоить японские общины и избежать серьезного дипломатического кризиса. Отношения между двумя странами остаются напряженными, несмотря на разногласия по историческим претензиям и территориальным спорам, которые сохраняются в течение многих лет.

После трагической гибели 10-летнего ребенка люди в Шэньчжэне оставили цветы у входа в японскую школу, как сообщают СМИ. Кроме того, некоторые японские школы в Китае связались с родителями, чтобы повысить уровень бдительности в ответ на инцидент.

Трагическая смерть 10-летнего ребенка произошла в Шэньчжэне, городе в Китае, подчеркивая чувствительность этого инцидента между двумя странами. Китайские власти связались с японскими официальными лицами, признавая инцидент и выражая свои соболезнования.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

многие с нетерпением ждут возвращения 'Ozapft ist' когда это произойдет снова
Панорама

Ссылка на 2024 Wiesn

Ссылка на 2024 Wiesn Хотя еще только сентябрь, Октоберфест уже стартовал в Мюнхене. И не только новички задаются вопросами: сколько стоит пиво, разрешено ли курить, как забронировать стол - и главный вопрос: безопасно ли крупнейшее в мире народное гуляние? Миллионы человек ожидаются на Вайсен до 6 октября, учитывая репутацию Октоберфеста

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Немецкая служба спасения высказывает обеспокоенность.
Панорама

Грузовое судно, перевозящее взрывное удобрение в водах Балтийского моря

Грузовое судно, перевозящее взрывное удобрение в водах Балтийского моря Вблизи побережья Норвегии застрял ветхое судно. Это судно из Мурманска перевозит опасный груз аммиачной селитры. На данный момент неясно, сможет ли оно пройти через немецкий участок Балтийского моря. Команда по спасению судна находится в режиме ожидания. Как сообщил Вульф Винтерхофф, представитель

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Юрген Клопп получает престижный Федеральный орден за заслуги.
Панорама

Юрген Клопп получает престижный Федеральный орден за заслуги.

Юрген Клопп получает престижный Федеральный орден за заслуги. В этом году Президент Штайнмайер наградит 28 человек, которые всей душой приняли ценности демократии в различных областях, таких как наука, экономика, искусство и спорт. Среди лауреатов этого года выделяются Юрген Клопп, знаменитый тренер, возглавлявший команды Liverpool и Borussia Dortmund. Клопп, любимый тренер

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно