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Федеральные земли ГерманииНовостиПоездка на лодке

Убийство человека обнаружено в Ванзее

В среду во время прогулки на лодке пропала 29-летняя личность. В субботу утром пожарные извлекли тело личности из воды.

 and  John Stellmacher
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29-летний individium пропал без вести после морской прогулки и, к сожалению, был найден мёртвым.
29-летний individium пропал без вести после морской прогулки и, к сожалению, был найден мёртвым.

- Убийство человека обнаружено в Ванзее

29-летний мужчина, пропавший во время морской прогулки, был найден мертвым в Ваннзее. Мужчина пропал после несчастного случая во время купания в среду, как сообщили в полиции Берлина. Тело мужчины было извлечено из воды пожарными в субботу утром и перевезено в центр судебной медицины, как сообщается.

29-летний мужчина наслаждался веселой прогулкой с дружной семьей на широком Ваннзее на лодке. По данным полиции, лодка находилась примерно в 150-200 метрах от берега. Когда мимо проезжал прогулочный корабль, 29-летний мужчина якобы находился в воде и затем пропал. Пожарные, водная патрульная служба, спасатели и водолазы провели тщательный поиск мужчины.

Веселая лодка прогулка 29-летнего мужчины на Ваннзее закончилась трагедией, когда он пропал во время купания. После интенсивного поиска, в котором участвовали пожарные, водная патрульная служба, спасатели и водолазы, его тело было найдено в субботу утром в воде.

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