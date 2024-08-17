- Убийство человека обнаружено в Ванзее

29-летний мужчина, пропавший во время морской прогулки, был найден мертвым в Ваннзее. Мужчина пропал после несчастного случая во время купания в среду, как сообщили в полиции Берлина. Тело мужчины было извлечено из воды пожарными в субботу утром и перевезено в центр судебной медицины, как сообщается.

29-летний мужчина наслаждался веселой прогулкой с дружной семьей на широком Ваннзее на лодке. По данным полиции, лодка находилась примерно в 150-200 метрах от берега. Когда мимо проезжал прогулочный корабль, 29-летний мужчина якобы находился в воде и затем пропал. Пожарные, водная патрульная служба, спасатели и водолазы провели тщательный поиск мужчины.

Веселая лодка прогулка 29-летнего мужчины на Ваннзее закончилась трагедией, когда он пропал во время купания. После интенсивного поиска, в котором участвовали пожарные, водная патрульная служба, спасатели и водолазы, его тело было найдено в субботу утром в воде.

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