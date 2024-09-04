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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Убежище от убийства из Бруксаля в Германию

Беглец, убийца, в течение многих месяцев избегает ареста, в конечном итоге оказывается арестованным в Республике Молдова. После девяти месяцев на свободе, он Returns to a German prison behind bars.

 and  Lauren Adams
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После примерно десяти месяцев бегства заключенный-убийца былagain arrestedв Баден-Вюртемберге....
После примерно десяти месяцев бегства заключенный-убийца былagain arrestedв Баден-Вюртемберге. (Архивное фотография)

- Убежище от убийства из Бруксаля в Германию

После примерно десяти месяцев бегства во время надзора во время прогулки, убийца, осужденный за убийство, вновь оказался в тюрьме в Баден-Вюртемберге. Вечером об этом сообщило управление юстиции в Штутгарте, не уточнив местонахождение 44-летнего заключенного, отличное от тюрьмы в Бруксале, где он содержался до конца октября прошлого года.

Беглец сбежал из карьера в Гайерсхайме, Рейнланд-Пфальц, во время прогулки под надзором двух охранников. Его электронный браслет позже был найден в городской зоне Гайерсхайма.

Он отбывает пожизненное заключение с отягчающими обстоятельствами, установленными судом присяжных в Карлсруэ в 2012 году. Он был признан виновным в удушении другого человека до смерти.

После девятимесячной охоты за ним, 44-летнего мужчину поймали в конце июля в Кишиневе, столице Молдовы. Управление юстиции объявило, что расходы на его возвращение в Германию будут взысканы с него.

По словам властей, во время надзора он встретился со своей женой и детьми, что было его восьмой такой прогулкой.

  1. Несмотря на попытки Комиссии гарантировать строгое соблюдение распорядка дня в тюрьме, осужденный убийца смог сбежать во время другой надзорной прогулки.
  2. Расследование Комиссии показало, что 44-летний заключенный нарушил правила во время своей прогулки, что позволило ему сбежать.

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