- Убежавший заключенный воспользовался медицинской консультацией в Центральной области

В беглец сбежал во время медицинского осмотра в Миттельфранкен и теперь находится на свободе. Полиция разыскивает 44-летнего мужчину с помощью вертолета, многочисленных патрульных автомобилей и полицейских собак, как сообщает представитель полиции Миттельфранкен.

Он сбежал около 9:30 утра во время медицинского осмотра в Вольфрамс-Эшенбахе, районе Ансбах, и его направление бегства остается неизвестным. Нет никаких доказательств того, что он опасен, сказал представитель. Тем не менее, его свобода может оказать на него давление, и его реакция на других людей неясна. Если вы увидите этого беглеца, держитесь от него подальше и сообщите об этом властям.

Мужчина примерно 1,80 метра ростом, худощавый и лысый. Во время побега он был одет в белую футболку и зеленые спортивные штаны. Ранее он содержался в исправительном учреждении Лихтенов. Представитель отказался раскрывать причину его заключения, но подтвердил, что это не было связано с тяжким преступлением.

Текущее местоположение беглеца неизвестно властям, которые ищут улики в других возможных укрытиях. Любая информация о местонахождении или деятельности беглеца должна быть сообщена властям незамедлительно.

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