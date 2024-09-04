- "Убежал из-за времени на титул": Зверев не успел

Возмущённый Александр Зверев хлопнул дверью и направился к выходу для игроков на стадионе Артура Эша, одетый в синюю футболку с надписью "NYC". Поездка на US Open в Нью-Йорк для чемпиона Олимпиады 2021 не увенчалась долгожданной первой победой в Большом шлеме, а закончилась разочарованием. "Сегодня я был просто невыносим," - критиковал он своё поражение со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) от американца Тейлора Фритца в четвертьфинале и был полностью растерян. "У меня нет ответов."

После ухода с пресс-конференции Зверев молча покинул камеры ТВ и быстро исчез с места событий. Ему просто нужно было уйти. Единственная мысль сопровождала его на пути обратно в Манхэттен: время для победы на четырёх турнирах Большого шлема подходит к концу.

"Я ухожу"

"Мне 27 лет, в следующем году будет 28," - сказал Зверев с горечью. Следующий сезон заканчивается достойными результатами на Больших шлемах, такими как выход в финал наFrench Open - "но я не выиграл ни одного. Вот что для меня важно." В последние 25 лет только швейцарец Стан Вавринка и хорват Горан Иванишевич выиграли свой первый Большой шлем в более познем возрасте, чем Зверев сейчас.

В своем дебюте в финале Большого шлема четыре года назад на US Open против Доминика Тима Звереву не хватило опыта и двух очков. Иногда он останавливался из-за серьезной травмы, такой как перелом лодыжки наFrench Open 2022. Иногда это были мелкие травмы перед большими играми. Иногда ему мешала лучшая игра нового поколения, как в проигранном финале в пяти сетах против Карлоса Алькараса на Stade Roland Garros в Париже этим летом.

Упущенная возможность

Но заслуженное поражение от двенадцатой ракетки мира Фритца, который впервые играет в полуфинале Большого шлема? Зверев не был ограничен травмой колена, как было против американца на четвертьфинале Уимблдона несколько недель назад, но был в полной форме. И в то время, когда Алькарас и Новак Джокович, победители последних двух лет, давно покинули турнир. "Я не был так зол уже давно," - признался Зверев.

Он пытался объяснить свою "ужасную" игру отсутствием апперкота на протяжении всего матча. Его фирменный удар, над которым он работал неоднократно на тренировках на US Open. "У меня не было чувства в ракетке, ноль," - жаловался Зверев. "Было невероятно. Не помню, чтобы я когда-либо чувствовал себя так с апперкотом в своей карьере."

Прежде всего, уроженец Гамбурга lacked aggression в длинных и зрелищных розыгрышах. Слишком пассивный, слишком робкий, Зверев действовал в решающие моменты матча, оставляя инициативу Фритцу в обоих явно проигранных тай-брейках. Американец, с другой стороны, рано атаковал подачу соперника и успешно варьировал свою подачу в течение матча.

Беккер: Как "играть с ручником"

"Сегодня он казался скованным, как будто играл с ручником. Он был также физически quite на пределе," - сказал Борис Беккер в качестве эксперта на Sportdeutschland.TV о Звереве. "Дверь в финал была открыта - и это, возможно, его сдерживало." В полуфинале немецкий номер один был бы явным фаворитом, как и против Фритца.

В рейтинге он поднимется хотя бы на третье место после US Open и сможет вернуться на свой исторический максимум как второй. Для итогового турнира ATP он уже квалифицирован как игрок, выигравший больше всего матчей в этом году.

Ранее у него были запланированы Лaver Cup в Берлине и турниры в Азии с 20 по 22 сентября. Но все это бледно по сравнению с следующей большой возможностью, которая представилась. Он сказал, что был "на правильном пути" и чувствовал, что делает "все правильные вещи" в первые дни Нью-Йорка. "Надеюсь, скоро," - сказал он.

Зверев выразил разочарование после поражения, сказав: "Время для преследования титула на четырёх турнирах Большого шлема подходит к концу." Позже, во время подготовки к следующему Большому шлему, он сказал: "Я играл в теннис на стадионе Артура Эша, пытаясь улучшить свой апперкот и набрать необходимую агрессию для победы в Большом шлеме."

Читайте также: