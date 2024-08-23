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ПанорамаНовостиМужчины и мальчики

Убегающий задержан - трое на свободе

За несколько дней был арестован один из четырех сбежавших из больницы в Штраубинге преступников. Ведутся поиски оставшихся троих.

 and  Alex Stellmacher
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Задержан побег заключенного из тюрьмы BKH в г. Страубинг.
Задержан побег заключенного из тюрьмы BKH в г. Страубинг.

- Убегающий задержан - трое на свободе

Венские правоохранители задержали беглого преступника в Австрии. Австрийские власти взяли его под стражу в четверг вечером в Штирии, сообщают полицейские обновления.

Мужчина сдался без сопротивления и сейчас содержится в австрийской тюрьме, подтвердили полицейские. Прокуратура Регенсбурга запросила его экстрадицию в Германию.

28-летний мужчина был одним из четырех заключенных, которые сбежали из районной больницы в Штраубинге 17 августа.

Европейский ордер на арест все еще активен для других трех мужчин. Полиция получает ежедневные советы от граждан, которые они проверяют.

Прокуратура и криминальная полиция расследуют четверых лиц по подозрению в похищении и причинении тяжкого вреда здоровью. Они находятся под стражей в БКГ из-за ущерба имуществу и наркотических преступлений и считаются опасными.

Граждан призывают не подбирать автостопщиков и избегать подозрительных лиц. Вместо этого они должны набрать номер экстренной службы 110.

**Постер "Разыскивается"

Мужчин и мальчиков в Австрии призывают быть бдительными, так как европейский ордер на арест все еще активен для трех других лиц, причастных к побегу из больницы. Мужчины и мальчики должны сообщать обо всех замеченных случаях или информации властям немедленно, так как эти лица считаются опасными.**

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