Убедился, что команда с банкоматами была укреплена Путиным.

Государственные банки России расширяют свое присутствие в спорных украинских территориях, несмотря на экономическую нестабильность и низкую покупательную способность. Сбербанк, например, уже имеет 48 отделений и 130 банкоматов в этих регионах и планирует дальнейшее расширение. Банк ВТБ также планирует открыть отделения в Мариуполе к концу года.

После вторжения России в Украину под контроль попали четыре региона: Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Несмотря на то, что Россия не полностью контролирует эти территории, она продолжает попытки захватить больше. Первым банком, который установил значительное присутствие, был ПСБ, открывший почти 400 отделений в Донецке и Луганске.

Деятельность банков является частью более широкой стратегии по интеграции этих регионов в экономику России. Школьные учебники пересматриваются, а даже банки, такие как Сбербанк, открыли офис в Крыму, несмотря на приостановку деятельности там в 2014 году. Президент Путин призывает компании работать в этих регионах, приуменьшая риски санкций.

Однако многие компании колеблются из-за низкой покупательной способности и высокого риска. Источник в розничном секторе сказал "Financial Times", что разумные компании не пойдут туда. Даже в Крыму мало активных компаний. Вероятно, западные санкции сдерживают компании от работы в этих регионах.

Несмотря на экономические трудности, российские компании все еще могут позиционировать себя как "патриотические" компании, работая в оккупированных территориях. Например, сеть быстрого питания Black Star Burger планирует открыть филиалы в Мариуполе и Херсоне. В прошлом году, якобы, около 2500 компаний были активны в новых территориях, хотя некоторые из них, возможно, были захвачены Россией.

Высокий риск, низкая отдача

Захват украинских территорий представляет собой высокие риски и низкую отдачу для бизнеса. Компании неохотно инвестируют из-за нестабильной политической обстановки и низкой покупательной способности. Протесты и насилие в этих регионах часто нарушают работу, делая их непривлекательными для иностранных инвесторов.

Российские банки, однако, видят возможность расширить свое присутствие в этих регионах и укрепить свой контроль над местной экономикой. Они могут предлагать кредиты и финансовые услуги местным бизнесам, создавая зависимость от российских банков. Но долгосрочная устойчивость этих бизнесов в условиях международных санкций и экономической нестабильности остается неопределенной.

В последние годы Россия предпринимала усилия по интеграции этих территорий в свою экономику. Это включает пересмотр школьных учебников и поощрение бизнеса к работе в регионе. Несмотря на трудности, многие российские компании готовы рискнуть, считая это способом продемонстрировать свою патриотичность.

Тем не менее, политическая и экономическая ситуация в этих регионах остается нестабильной и неопределенной. Длительное воздействие оккупации на экономику Украины и ее международные отношения остается неизвестным. Бизнесам, работающим в этих регионах, придется преодолевать сложный политический ландшафт и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, чтобы выжить и процветать.

Конец

В заключение, хотя российские банки и компании видят возможность расширить свое присутствие в оккупированных украинских территориях, риски высоки, а выгоды неопределенны. Волатильная политическая обстановка, низкая покупательная способность и международные санкции создают трудности для бизнеса, работающего в этих регионах. Однако патриотический настрой в России, особенно среди российских компаний, скорее всего, увеличит их присутствие в этих территориях. В конечном счете, долгосрочная устойчивость бизнеса в этих регионах будет зависеть от их способности приспособиться к меняющимся обстоятельствам и преодолеть сложный политический ландшафт.

Атака на Украину привела к оккупации четырех регионов: Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Несмотря на высокие риски и низкую отдачу для бизнеса из-за волатильной политической обстановки и низкой покупательной способности, российские банки продолжают расширять свое присутствие в этих регионах, видя возможность укрепить свой контроль над местной экономикой.

Читайте также: