- Uber столкнулась с значительными штрафами за раскрытие информации, связанной с водителем.

Нидерландский регулятор защиты данных выписал штраф в размере 290 миллионов евро компании Uber, утверждая, что американский гигант перевозок пренебрег надлежащей защитой данных европейских водителей при передаче их в свой штаб-квартиру. По данным голландского агентства по защите данных в Гааге, серверы в США содержали личные данные, такие как удостоверения личности, детали платежей и даже информацию о криминальных и медицинских историях водителей. Uber якобы прекратил это нарушение, которое продолжалось около двух лет. Компания заявила о своем намерении оспорить штраф.

"Этот необоснованный штраф и астрономическая сумма совершенно необоснованны", - заявил представитель Uber. Передача данных через границу, проведенная Uber, соответствовала нормам защиты данных в период значительной неопределенности между ЕС и США. "Мы будем оспаривать это решение и надеемся, что разум восторжествует".

Расследование в отношении Uber было инициировано голландским агентством по защите данных после получения жалобы от более чем 170 водителей во Франции. Сначала этим вопросом занималось французское агентство по защите данных. Тем не менее, поскольку европейская штаб-квартира Uber находится в Нидерландах, расследование было передано голландскому агентству по защите данных.

Передача данных Uber между августом 2021 и ноябрем 2023 годов подверглась критике. Этот период совпал с приостановлением соглашения о защите данных между ЕС и США из-за решений, принятых европейскими судами.

Голландское агентство по защите данных в Гааге взяло на себя расследование в отношении Uber из-за расположения европейской штаб-квартиры компании в Нидерландах.

Если Uber не удастся оспорить штраф, он может столкнуться с серьезными последствиями в Гааге, городе, известном своими международными судами и трибуналами.

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