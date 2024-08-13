UAW подает федеральные трудовые обвинения против Дональда Трампа и Илона Маска после угроз рабочим на интервью X

Во время интервью Трампа на X в понедельник с Муском, который также является основным владельцем платформы социальных сетей, пара обсуждала потенциальную роль Муска в администрации Трампа, если он будет переизбран. Трамп назвал Муска "резаком" и похвалил его за антипрофсоюзные позиции.

"Я смотрю, что ты делаешь, ты заходишь и просто говоришь: 'Вы хотите уйти?' Они объявляют забастовку - не буду называть название компании, но они объявляют забастовку, и ты говоришь: 'Хорошо, вы все уволены. Вы все уволены. Каждый из вас уволен", - сказал Трамп.

Муска было слышно, как он смеется и отвечает: "да".

Профсоюз UAW, который недавно поддержал вице-президента Камалу Харрис на пост президента, подал отдельные жалобы против Трампа и Муска в понедельник в Национальную администрацию труда.

Жалобы утверждают, что бывший президент и CEO Tesla "мешали, ограничивали или принуждали сотрудников", которые осуществляли право на организацию против компании, "подразумевая, что он уволит сотрудников, участвующих в защищенной Concerted activity, включая забастовку".

Президент UAW Шон Фейн, ярый критик Трампа, ранее называл его "шпаной". Он похвалил президента Джо Байдена за то, что он присоединился к пикету в прошлом году, когда UAW бастовало против General Motors, Ford и Stellantis одновременно. И Фейн неоднократно называл Tesla, крупнейшего несоюзного американского автопроизводителя, целью усилий профсоюза по организации.

"Когда мы говорим, что Дональд Трамп - шпана, вот что мы имеем в виду", - сказал Фейн в заявлении. "Оба - Трамп и Муск - хотят, чтобы рабочий класс сидел и молчал, и они смеются об этом открыто. Это отвратительно, незаконно и полностью предсказуемо от этих двух клоунов".

Tesla, Трамп и НЛРБ не ответили на запросы CNN.

Вероятно, Муск или Трамп не столкнутся с серьезными штрафами, если будет установлено, что они нарушили трудовые законы, и любое действие может занять много времени. Сначала НЛРБ будет расследовать жалобы UAW. Если оно считает, что Трамп и Муск неправы, НЛРБ может попытаться урегулировать дело, но также может подать в суд на Трампа и Муска от имени UAW. Даже если судья установит, что Трамп и Муск нарушили закон, он, как правило, приказывает Трампу и Муску прекратить это поведение и возместить уволенных сотрудников.

Но не ясно, ссылался ли Трамп на конкретных работников, которых Муск уволил за организацию против своей компании. Работники неоднократно пытались организоваться в Tesla. Но агрессивные тактики Муска и Tesla, а также их открытое противодействие профсоюзам, а также стратегия предоставления заводским рабочим опционов на акции, сдерживали усилия по созданию профсоюза.

Это не первый раз, когда Муск сталкивается с НЛРБ. Ранее в этом году совет обвинил Tesla в том, что она незаконно ограничивала технологии на рабочем месте, чтобы отговорить работников на заводе в Буффало, штат Нью-Йорк, от организации.

Кампания Харрис распространила клип Трампа и Муска, заявив: "Трамп хвалит миллиардера Элона Муска за увольнение работников, бастующих за лучшую оплату и условия труда".

Антипрофсоюзные позиции Муска в его бизнес-операциях привлекли внимание, так как Tesla является крупнейшим несоюзным американским автопроизводителем. В ответ на попытки работников организоваться в Tesla Муск и компания использовали агрессивные тактики и открыто противодействовали профсоюзам.

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