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Федеральные земли ГерманииНовостиСлуга на вагоне Альянса Сахара

У вас есть возможность взаимодействовать с кочиром?

Сахара Вагенкнехт не должна принимать участие во всех переговорах по коалиции в Тюрингии, но она настаивает на обсуждении отдельного вопроса. Лидер регионального БСВ Вольф признает ее желание.

 and  Anne Legman
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В Тюрингии председатель BSW Катарина Вольф признаёт необходимость диалога с основательницей партии...
В Тюрингии председатель BSW Катарина Вольф признаёт необходимость диалога с основательницей партии Сахрой Вагенкнехт.

Политическая ориентация в администрации Тюрингии - У вас есть возможность взаимодействовать с кочиром?

В ходе формирования администрации в Тюрингии, как заявили представители руководства местной партии BSW, Сахра Wagenknecht планирует принять участие в дискуссиях о войне и мире. Ее партия, Альянс за прогресс и социальную справедливость (BSW), может стать частью нового правительства штата.

Христианско-демократический союз (ХДС) провел предварительные переговоры с BSW и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). По словам председателя BSW в Тюрингии Каты Волф, первая встреча состоится на следующей неделе. Волф считает, что ХДС не избежит обсуждения этой темы с Wagenknecht. "Сахра Wagenknecht всегда выражала желание активно участвовать в вопросах войны и мира, и я считаю это очень разумным", - заявила она на пресс-конференции в Эрфурте.

Однако Волф подчеркнула, что Wagenknecht не видит себя в роли участника переговоров о коалиции. Она также считает, что Wagenknecht вряд ли примет участие в предварительных переговорах на данном этапе. Тем не менее, она настроена на диалог по вопросам войны и мира: "В результате, диалог с Сахрой Wagenknecht обязательно состоится, и это положительное развитие событий".

Основательница партии Wagenknecht ранее объявила, что планирует принять участие в процессе формирования правительства, что озадачило ХДС и СДПГ.

Лидер ХДС Марио Войт неоднократно заявлял, что не приветствует вмешательства из Берлина или Саарбрюккена, где проживает Wagenknecht.

Сахра Wagenknecht, как представитель Альянса Сахра в Альянсе за прогресс и социальную справедливость (BSW), планирует принять участие в дискуссиях о войне и мире с ХДС. Ката Волф, председатель BSW, подчеркнула важность этих дискуссий, заявив: "Диалог с Сахрой Wagenknecht обязательно состоится, и это положительное развитие событий".

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