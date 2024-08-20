У телевизионной актрисы Даниэль Фишел диагностировали рак молочной железы.

Известная по ситкому '90-х "Подруги и враги" (Boy Meets World) Даниэль Фишель сейчас находится в центре внимания из-за печального поворота событий. В 43 года она борется с раком груди.

Актриса и мать двоих маленьких мальчиков Даниэль Фишель недавно рассказала о своей борьбе с раком груди в эпизоде своего подкаста "Подруги и враги". Диагноз был поставлен во время планового осмотра, о котором она сообщила своим слушателям.

"У меня обнаружили DCIS", - поделилась Фишель, имея в виду раннюю форму рака груди. DCIS расшифровывается как Дуктальная карцинома in situ, форма роста клеток, которая может перерасти в рак груди.

"Это очень рано", - заверила Фишель. "По сути, это стадия ноль. Я пройду операцию, последующее лечение и снова буду здорова". На данный момент ее опухоль не распространилась на окружающие ткани груди.

Фишель призывает к профилактике

"Я записалась на маммографию, как только получила напоминание", - добавила Фишель, подчеркивая важность своевременных обследований. Она надеется, что ее история послужит напоминанием для других не пропускать назначенные обследования. "Мы не можем просто сказать: "У меня нет времени на это, я делала это в прошлом году", - подчеркнула она.

Родившаяся в американском штате Аризона, Фишель стала известной в '90-х благодаря различным телепроектам. Она появилась в двух эпизодах "Полный дом" (Full House), но получила широкую известность благодаря роли Топанги Лоуренс в "Подруги и враги" (Boy Meets World) с 1993 по 2000 год.

Фишель встречалась с Лансом Бассом из NSYNC в конце '90-х. Басс открыто заявил о своей гомосексуальности в 2006 году. В 2018 году они объявили о планах превратить свои прошлые отношения в фильм. Сейчас Фишель вторично замужем за автором Дженсеном Карпом. У пары двое сыновей, родившиеся в 2019 и 2021 годах.

"Несмотря на диагноз рака груди, Даниэль Фишель полна надежды и привержена своему плану лечения".

"Поделившись своим опытом с DCIS, ранней стадией рака груди, Фишель подчеркивает важность регулярных обследований на рак груди и посещения всех назначенных обследований".

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