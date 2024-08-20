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Федеральные земли ГерманииНовостиУход за детьми

У специалистов по уходу за детьми в Берлине более высокая распространенность заболеваний.

Незначительное штатное расписание является распространенной проблемой в местах ухода за детьми. Согласно исследованиям, это создает негативное влияние на работников.

 and  Ann Bradley
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Исследование показывает: работа в детском саду может негативно сказаться на вашем здоровье.
Исследование показывает: работа в детском саду может негативно сказаться на вашем здоровье.

- У специалистов по уходу за детьми в Берлине более высокая распространенность заболеваний.

В 2023 году работники сферы ухода и образования в Берлине брали больше больничных дней, чем в среднем по всем профессиям, согласно данным исследования Фонда Бертельсмана, основанного на данных страховой компании DAK. В среднем эти работники, в том числе воспитатели в детских садах, группах продленного дня и детских домах, отсутствовали на работе из-за болезни в течение примерно 36 дней (35,7). Средний показатель для всех профессий составлял около 20 дней (20,4).

Процент дней нетрудоспособности, то есть доля больничных дней, подтвержденных медицинским заключением, по отношению к запланированным рабочим дням, также был выше и составил 9,8% по сравнению со средним показателем для всех профессий (5,6%). Берлин имел наивысшие показатели tanto по количеству дней отсутствия на работе, как и по проценту дней нетрудоспособности по сравнению с другими регионами.

Доминирующей причиной были респираторные инфекции

Тенденция была аналогичной по всей стране. В 2023 году среднее количество больничных дней для работников сферы ухода и образования составляло почти 30 дней (29,6) по сравнению с 20,1 днем для всех профессий. Процент дней нетрудоспособности составил 8,1% (5,5% для всех профессий).

По данным исследования, наиболее частой причиной отсутствия на работе среди воспитателей в детских садах и группах продленного дня в 2023 году были респираторные инфекции. На втором месте стояли психологические расстройства. Интересно, что количество дней отсутствия на работе из-за психологических расстройств в сфере ухода за детьми в последние годы существенно возросло и превышает средний показатель для всех профессий.

Рабочая нагрузка продолжает расти

Фонд Бертельсмана считает, что многие учреждения находятся в замкнутом цикле: "Из-за растущих показателей дней нетрудоспособности все больше специалистов отсутствуют на работе, что, в свою очередь, увеличивает рабочую нагрузку на оставшихся сотрудников", - объяснила Анетте Штейн, эксперт фонда по дошкольному образованию. "Высококачественное дошкольное образование, уход и воспитание становятся все более трудными во многих местах". Фонд выступает за снижение рабочей нагрузки для педагогических специалистов и замещение отсутствующих квалифицированными сотрудниками.

Фонд использует термин "Кита" в своем исследовании для обозначения не только детских садов или яслей, но и работников групп продленного дня или детских домов.

Данные за 2023 год показывают, что работники сферы ухода за детьми в Берлине, в том числе воспитатели в детских садах и группах продленного дня, часто берут больше трех недель больничного в год. Из-за высокого количества больничных дней рабочая нагрузка на оставшихся работников сферы ухода за детьми в Берлине продолжает расти, что делает труд

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