У Робина Ле Нормана "травматическая травма мозга" после встречи с "Реалом"

В момент окончания матча форвард "Реала" Тчуамени нырнул головой в переправу от Васкеса. Защитник "Атлетико" Ле Норман, постоянный игрок обороны и испанский интернационал, попытался вмешаться, что привело к неожиданному столкновению голов.

Ле Норман тут же рухнул на землю, корчась от боли, а Тчуамени также пошатнулся, держась за голову. Матч ненадолго приостановился, и телезрители увидели, как Ле Норман медленно покидает стадион "Метрополитано", сопровождаемый двумя медицинскими работниками "Атлетико".

Во вторник "Атлетико" объявило, что травма Ле Нормана оказалась более серьезной, чем предполагалось. Согласно их заявлению, 27-летний игрок получил сильный удар по голове во время мадридского дерби, что привело к травматическому повреждению головного мозга (ТПГ) с подпаутинной гематомой.

Подпаутинная гематома возникает, когда кровь скапливается между головным мозгом и черепом.

В заявлении также говорилось, что будет соблюден надлежащий протокол для обращения с таким типом травмы при возвращении Ле Нормана в игру.

Колчонерос должны встретиться с "Бенфикой" в матче Лиги чемпионов на стадионе "Да Луж" в Португалии на следующий день.

К сожалению, столкновение Тчуамени с Ле Норманом во время спортивного события привело к ТПГ последнего. Несмотря на предстоящий матч Лиги чемпионов против "Бенфики", внимание "Атлетико" будет сосредоточено на реализации необходимых протоколов для обеспечения безопасного и эффективного восстановления Ле Нормана от спортивной травмы.

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